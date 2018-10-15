2018-10-15T16:34:41+03:00
Происшествия

Угол жилого дома обрушился на Бору

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Угол жилого дома обрушился на БоруУгол жилого дома обрушился на БоруФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Очередное обрушение стены жилого дома произошло в Нижегородской области – на этот раз обвалился угол двухэтажки на улице Махалова на Бору. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Сообщение об обрушении части жилого дома поступило в ЦУКС в 14:50 в понедельник, 15 октября 2018 года. На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и службы экстренного реагирования. Как выяснилось, обрушение произошло во время проведения работ по укреплению фундамента, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Угол жилого дома обрушился на Бору. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Угол жилого дома обрушился на Бору. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дом, в котором произошло ЧП, был построен в 1955 году. К счастью, в обрушившихся квартирах никто не проживал, поэтому погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Точные причины случившегося в настоящее время устанавливаются. Также решается вопрос, пригоден ли этот дом для проживания оставшихся жильцов. Пока для них развернут пункт временного размещения на базе гостиницы. В ближайшее время пройдет заседание КЧС и ОПБ района по поводу расселения жильцов.

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