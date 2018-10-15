2018-10-15T16:44:06+03:00
Общество

Первую «умную остановку» планируют установить около ННГУ им. Лобачевского

В Нижнем Новгороде утвердили дизайн долгожданных комплексов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Первую «умную остановку» планируют установить около ННГУ им. ЛобачевскогоПервую «умную остановку» планируют установить около ННГУ им. Лобачевского
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Оборудованные кнопками безопасности, оснащенные интернетом и интерактивными картами движения транспорта – то, что в Нижнем Новгороде планируется установить диковинные остановочные павильоны, прозванные «умными остановками», городские власти заговорили еще в прошлом году. Сначала планировалось, что первые образцы будут установлены еще к чемпионату мира. Но перейти на высокие технологии к мундиалю не успели. Нижегородцы уже начали понемногу про них забывать, как выяснилось – откладывать это дело в долгий ящик власти не намерены. Уже к концу этого года планируется реализовать первый этап установки «умных остановок» - а это, на минуточку, 134 комплекса.

- Концессионное соглашение о замене остановочных комплексов в Нижнем Новгороде было заключено еще 20 июня, - сообщил начальник управления по инвестиционной политике администрации Нижнего Новгорода Сергей Солдатенков. – 30 августа администрация согласовала эскизный вариант «умной остановки». Был проведен ряд встреч у главы администрации Нижнего Новгорода совместно с дизайнерами и представителями общественных объединений. В рамках исполнения соглашения 18 сентября представители департамента транспорта, департамента градостроительства и компании «Ростелеком» объехали места размещения остановочных павильонов. В результате, были утверждены места размещения 118 комплексов, а оставшиеся 16 мест были изменены.

Уже известно, что первый такой комплекс планируется установить на остановке «Университет» на проспекте Гагарина. Сейчас проходят последние согласования. Официально представлены «умные остановки» будут в конце октября на форуме в Сочи.

- Срок действия этого концессионного соглашения составляет 10 лет, - напомнил Сергей Солдатенков. – Всего в этот проект планируется вложить 1,6 миллиарда рублей инвестиций. При этом бюджетные средства задействованы не будут, но объекты будут находиться в муниципальной собственности.

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