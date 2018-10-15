2018-10-15T13:09:57+03:00
Общество

Нижегородка Дарья Картышова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля – 2018»

Ранее Дарья завоевала корону «Мисс Нижний Новгород – 2017»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Нижегородка Дарья Картышова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля – 2018»Нижегородка Дарья Картышова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля – 2018»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородка Дарья Картышова отправляется на конкурс «Мисс Земля – 2018», который по традиции происходит на Филиппинах. Красавица будет представлять на конкурсе Россию – в феврале этого года Дарья завоевала титул «Мисс Земля» на конкурсе «Краса России 2017/18», а еще раньше девушка стала «Мисс Нижний Новгород – 2017».

dashulikadashulika
Накрывает волнами эмоций
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Победы дались Даше нелегко – перед региональным этапом конкурса ей пришлось похудеть на 12 килограммов, еще семь девушка скинула перед «Красой России». Да еще и нервы на конкурсе изрядно потрепали – прямо на сцене Дашу обокрали: пока девушка ходила на оглашение главного титула, непонятно куда исчез один из основных спонсорских призов. Но в итоге Дарья все же смогла обойти конкуренток – а их было целых 44!

Нижегородка Дарья Картышова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля – 2018» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородка Дарья Картышова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля – 2018»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дарье Картышовой 24 года, она тренер по спортивно-бальным танцам. Ее мечта - открыть в родном Нижнем Новгороде собственную танцевальную школу. А вот модельный бизнес, несмотря на успехи на конкурсах красоты, девушку не слишком прельщает.

Конкурс состоится 3 ноября 2018 года. Всего в нем примут участие 89 участниц. «Мисс Земля» - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Отличается от других конкурсов он экологической тематикой – организаторы предпочитают выбирать Королев красоты, которые не только обладают внешней привлекательностью, но и хорошо разбираются в глобальных проблемах окружающего мира.

dashulikadashulika
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Основная идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды и охрана живой природы, а победительница автоматически становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.

dashulikadashulika
Приятные выходные в кругу близких и родных Душевно-это слово стало меня преследовать и мне это очень нравится P.s. но иногда так и хочется оторваться как в старые добрые
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- Я горжусь историей моей страны, ее культурой и огромными запасами природных ресурсов. В нашей стране – самые большие леса в мире, самые большие запасы питьевой воды и минералов. Но, я думаю, главная гордость России – это сам народ, - рассказывает Дарья Картышова на официальном сайте конкурса.

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Это был невероятный трип...работа, море, солнце и безумная компания
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