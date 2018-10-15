Аномально теплая и солнечная неделя ожидает нижегородцев

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-15T08:44:33+03:00

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Аномальное тепло идет в Нижегородскую область – об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru. И пусть утром в понедельник небо оказалось затянуто дождевыми тучами, уже к середине дня синоптики обещают ясную и не по-осеннему теплую погоду – до +16 градусов Цельсия.

Во вторник, 16 октября, весь день будет солнечно, а столбики термометров будут показывать +12...+14 градусов Цельсия. Аналогичная погода сохранится и в среду, 17 октября, но на небе начнут появляться облака. В четверг, 18 октября, немного похолодает – до +11 градусов, зато в пятницу вернется тепло – до +14 градусов Цельсия. Правда, в этот день будут вероятны небольшие осадки.

А вот выходные на этой неделе окажутся уже не такими жаркими – согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 20 октября, нижегородцев ожидает переменная облачность и +8 градусов, а в воскресенье, 21 октября, будет пасмурно, +7 градусов Цельсия.

В течение всей недели также будет достаточно ветрено – максимальная скорость отдельных порывов будет достигать 7-12 метров в секунду.