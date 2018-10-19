2018-10-19T17:09:53+03:00
Общество

Движение на Мызинскому мосту откроется полностью в 18:00 19 октября

Однако большегрузам въезд на переправу все равно запрещен
Юлия ИСАЕВА
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Движение на Мызинскому мосту полностью откроется в 18:00 19 октябряДвижение на Мызинскому мосту полностью откроется в 18:00 19 октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Движение транспорта по Мызинскому мосту будет полностью восстановлено по всем шести полосам после ремонта сегодня, 19 октября, в 18:00. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

Специалисты пояснили, что работы, которые были запланированы на 2018 год, были выполнены с опережением срока.

Кроме того, в течение ближайших двух дней на Мызинском мосту будет нанесена дорожная разметка. Проведение дальнейших ремонтных запланировано на май-август 2019 года.

Отмечаем, что грузовому транспорту ездить по переправе будет запрещено даже после открытия шести полос.

Напомним, ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде стартовал 9 июля этого года. Сначала на переправе функционировали только две полосы движения – по одной в каждую сторону. Из-за этого нижегородцы постоянно стояли в пробках. В результате мост пришлось полностью закрыть для автомобилей. Вплоть до 1 сентября по нему ходил только общественный транспорт и строительная техника, задействованная в ремонте.

Несколько дней назад мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу - Мызинский мост в Нижнем Новгороде должен быть полностью отремонтирован до 1 ноября 2018 года.

- В двадцатых числах октября планируем приступить к снятию заграждающих элементов и пустить движение по Мызинскому мосту в полном объеме, - сказал заместитель главы города Александр Герасименко.

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