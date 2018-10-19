СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-19T16:30:03+03:00

Улица Стрелка в Нижнем Новгороде станет пешеходной на четыре дня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это связно с пребыванием в городе ковчега с частицей мощей святителя Луки

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С 21 по 25 октября в Нижнем Новгороде будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. В связи с этим улица Стрелка станет пешеходной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Послезавтра, 21 октября, в 16.40 святыня будет торжественно встречена на пересечении улиц Самаркандской и Стрелки. После этого ее доставят в собор Александра Невского.

22 и 23 октября в кафедральном Александро-Невском соборе перед ковчегом будут совершаться молебны с акафистом в 7.30, 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00. Божественная литургия в эти дни начнется в 6.00 и 9.00, всенощное бдение в 17.00.

24 октября ковчег с частицей мощей святителя Луки отправят в нижегородские больницы.

В 12.00 25 октября святыня отбудет из Нижегородской епархии.

Парковка автомобилей все эти дни будет организована у стадиона.