Погода на 20-21 октября в Нижнем Новгороде: тепло отступает

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-19T14:07:00+03:00

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Последняя неделя радовала жителей Нижнего Новгорода теплом и солнышком. Мы советуем вам сполна насладиться такой погодой, потому что в ближайшие выходные она сильно изменится. Синоптики прогнозируют похолодание до +4 градусов.

Сегодня, 19 октября, последний теплый день. Воздух уже нагрелся до +16, светит солнце. Однако уже к вечеру на город обрушится небольшой дождь. Ветер стихнет: скорость его порывов не будет превышать двух с половиной метров в секунду.

Уже к завтрашнему утру столбики термометра начнут падать вниз. Весь день в регионе будет не теплее +9. Небо заволокут тучи, но дождя, к счастью, не ожидается. К вечеру похолодает до +4, а ночью - до +2.

В воскресенье, 21 октября, ветра почти не будет, температура воздуха продолжит понижаться. В обеденное время синоптики обещают до +7, а ночью до +2.

Уже в начале следующей недели в столицу Приволжья придут дожди. Солнца в ближайшее время не будет. Хватит с нас, видимо.