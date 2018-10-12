«Золотая осень в Лимпопо»: Пантеры устроили тыквенный футбол, а гиббоны изобрели новый парфюм

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-12T18:08:21+03:00

Теперь каждая трапеза в семействе капуцинов превращается в романтический ужин. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Нагрянувшая в Нижний Новгород золотая осень стала настоящим подарком не только для нижегородцев, но и для обитателей зоопарка «Лимпопо». Пригревающее солнышко, красивые осенние листья, щедрые дары нового урожая – от такого изобилия поднялось настроение даже у самых суровых четвероногих.

Пантера Наоми каждый раз норовит сыграть в тыквенный футбол.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Все наши животные очень любят осень, - признается пресс-секретарь зоопарка «Лимпопо» Анна Белякова. – С одной стороны, уже нет летней жары, из-за которой животные были вялыми, а с другой – настоящие холода еще не пришли. В эти дни мы стараемся порадовать своих питомцев особенным изысканным меню и специальной осенней сервировкой.

Чтобы порадовать своих питомцев, сотрудники зоопарка стараются каждый раз по-новому сервировать их стол.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К примеру, мясо для пантеры Наоми сейчас приносят не в миске, а в…тыкве. Причем она настолько приглянулась четвероногой красавице, что та решила использовать ее вместо мячика. Теперь вкусную игрушку она ждет с большим нетерпением, чем сам обед.

А вот гиббоны каждый завтрак и обед старательно натираются луком, чтобы привлечь прекрасных дам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Она резвится в своем вольере точь-в-точь, как обычный котенок, - смеются сотрудники зоопарка. – Каждая кормежка превращается в настоящее шоу для наших посетителей. Полюбоваться на этот тыквенный футбол всегда собираются толпы.

Такими изысками питомцев зоопарка балуют каждый день.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вот других обитателей «Лимпопо» осень настроила на романтический лад. Особенно заметно это по семейству капуцинов – каждый свой обед Соня и Мишель воспринимают как очередные любовные посиделки.

Ради лакомства пони готовы показывать любые трюки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Они усаживаются прямо на поднос, как за столик в ресторане, - показывают сотрудники зоопарка. – Тут же с ними сидит и их маленький сын Абу. Пополнение в семействе случилось совсем недавно, но он уже совсем не прочь отведать бананчик.

Альпаки никогда не прочь выклянчить угощение.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если у капуцинов в личной жизни уже все хорошо и стабильно, то у гиббонов самый разгар брачных игр. И тут в борьбе за сердца прекрасных дам все средства хорошо. Кстати, если вы страдаете от нехватки женского внимания, то вот вам обезьяний лайфхак – берете репчатый лук, чеснок и натираетесь ими. На представительниц слабого пола действует безотказно – проверено на гиббонах.

А вот ослики к осени обзавелись даже новыми нарядами.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Для них это своего рода – афродизиак, - объясняют специалисты «Лимпопо». – Поэтому каждую свою трапезу они начинают именно с таких обтираний. А что касается лакомств, то тут больше в ходу бананы и кукуруза. Осенний урожай им пришелся ох как по вкусу!

А вообще осенние деньки в «Лимпопо» для всех выдались на редкость радостными. Теперь, что ни кормежка – то произведение искусство. Морковь, тыква, кабачки – все фигурно нарезанное и обязательно украшенное осенними листьям и веточками рябины. Красота да и только!

Принарядились и козлы в контактном зоопарке.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Целые подносы таких «изысков» относят осликам, лемурам, пони, овцебыкам, турам и другим любителям прекрасного, - смеется Анна Белякова – И те всегда воспринимают все это на ура!