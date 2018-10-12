Молодые сотрудники АПЗ завоевали наибольшее количество наград на городском конкурсе «Золотые руки»
Молодые сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод» завоевали наибольшее количество наград на XVI городском конкурсе профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки-2018». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В состязаниях приняли участие молодые специалисты четырех предприятий Арзамаса: АО «АПЗ», ОАО «Коммаш», ООО «Арзамасский водоканал», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», а также двух учебных заведений среднего профессионального звена – Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина (АПК) и Арзамасского коммерческо-технического техникума.
– Конкурс «Золотые руки» стал любимым в Арзамасе. Молодые рабочие городских предприятий сражаются за звание Мастеров с большой буквы, ежегодно доказывая, что рабочие профессии по-прежнему нужны и важны. Многие из тех, кто пришел сегодня на состязания, уже являются победителями заводских этапов. Приятно, что предприятия нашего города заинтересованы в том, чтобы у них трудились настоящие профессионалы своего дела, - обратился к участникам первый заместитель главы городской администрации Евгений Емельянов.
Конкурс в этом году проводился по 5 специальностям. Производственные площадки Арзамасского приборостроительного завода приняли представителей трех профессий: слесарь механосборочных работ, слесарь-инструментальщик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Наладчики станков и манипуляторов с ПУ состязались на площадке АПК, а электросварщики ручной сварки выполняли задания на территории Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.
Как и прежде, конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. На теорию было отведено 30 минут, и многим этого времени хватило с лихвой. Затем последовала очередь продемонстрировать практические навыки: слесари-инструментальщики и слесари механосборочных работ выполняли обработку деталей согласно представленным чертежам, электромонтеры собирали и осуществляли пуск электросхемы, наладчики станков и манипуляторов с ПУ составляли управляющие программы, а сварщики варили объемные конструкции.
На «Золотые руки» АПЗ направил 14 участников, 11 из которых заняли призовые места и были в торжественной обстановке награждены почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями. В номинации «Самый старший участник» отмечен слесарь МСР цеха №53 Алексей Шиблев. «Самый опытный участник» – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного механика Сергей Дунаев.
Обладателем специального приза «Самый молодой участник» стал учащийся 1 курса АПК Никита Кощеев, который к тому же стал лучшим в специальности «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ».
Теперь впереди у победителей в своих номинациях самое ответственное испытание – областной этап конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи региона, который пройдет в эту субботу.
– В конкурсах профессионального мастерства я участвую не первый год: это уже седьмой раз, ранее занимал призовые места на городских и областных соревнованиях. Стоит отметить, что задания с каждым разом усложняются, а конкуренция возрастает, не позволяет расслабляться. Это заставляет совершенствовать свое мастерство и не останавливаться на достигнутом, - поделился слесарь-инструментальщик цеха №65 Евгений Филатов.
– На успех надеялся, однако первого места на городском турнире еще ни разу не занимал, поэтому победа очень желанная, - признался электромонтер службы главного механика Сергей Дунаев.
Результаты приборостроителей на городском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки-2018»
Номинация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования»
1 место: Сергей Дунаев (СГМ);
2 место: Роман Опарин (СГЭ);
3 место: Андрей Сиротин (СГЭ).
Номинация «Электросварщик ручной сварки»
3 место: Алексей Макаров (СГЭ).
Номинация «Слесарь механосборочных работ»
1 место: Иван Нестеров (цех №53);
2 место: Алексей Шиблев (цех №53);
3 место: Роман Трошин (цех №57).
Номинация «Слесарь-инструментальщик»
1 место: Евгений Филатов (цех №65);
2 место: Антон Голубев (цех №65).
Номинация «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ»
2 место: Дмитрий Кукушкин (цех №56);
3 место: Сергей Брунцов (цех №53).