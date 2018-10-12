Молодые сотрудники АПЗ завоевали наибольшее количество наград на городском конкурсе «Золотые руки»

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-12T17:26:00+03:00

Теперь им предстоит показать свои навыки на областном этапе

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Молодые сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод» завоевали наибольшее количество наград на XVI городском конкурсе профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки-2018». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В состязаниях приняли участие молодые специалисты четырех предприятий Арзамаса: АО «АПЗ», ОАО «Коммаш», ООО «Арзамасский водоканал», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», а также двух учебных заведений среднего профессионального звена – Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина (АПК) и Арзамасского коммерческо-технического техникума.

– Конкурс «Золотые руки» стал любимым в Арзамасе. Молодые рабочие городских предприятий сражаются за звание Мастеров с большой буквы, ежегодно доказывая, что рабочие профессии по-прежнему нужны и важны. Многие из тех, кто пришел сегодня на состязания, уже являются победителями заводских этапов. Приятно, что предприятия нашего города заинтересованы в том, чтобы у них трудились настоящие профессионалы своего дела, - обратился к участникам первый заместитель главы городской администрации Евгений Емельянов.

Конкурс в этом году проводился по 5 специальностям. Производственные площадки Арзамасского приборостроительного завода приняли представителей трех профессий: слесарь механосборочных работ, слесарь-инструментальщик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Наладчики станков и манипуляторов с ПУ состязались на площадке АПК, а электросварщики ручной сварки выполняли задания на территории Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Как и прежде, конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. На теорию было отведено 30 минут, и многим этого времени хватило с лихвой. Затем последовала очередь продемонстрировать практические навыки: слесари-инструментальщики и слесари механосборочных работ выполняли обработку деталей согласно представленным чертежам, электромонтеры собирали и осуществляли пуск электросхемы, наладчики станков и манипуляторов с ПУ составляли управляющие программы, а сварщики варили объемные конструкции.

На «Золотые руки» АПЗ направил 14 участников, 11 из которых заняли призовые места и были в торжественной обстановке награждены почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями. В номинации «Самый старший участник» отмечен слесарь МСР цеха №53 Алексей Шиблев. «Самый опытный участник» – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного механика Сергей Дунаев.

Обладателем специального приза «Самый молодой участник» стал учащийся 1 курса АПК Никита Кощеев, который к тому же стал лучшим в специальности «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ».

Теперь впереди у победителей в своих номинациях самое ответственное испытание – областной этап конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи региона, который пройдет в эту субботу.

– В конкурсах профессионального мастерства я участвую не первый год: это уже седьмой раз, ранее занимал призовые места на городских и областных соревнованиях. Стоит отметить, что задания с каждым разом усложняются, а конкуренция возрастает, не позволяет расслабляться. Это заставляет совершенствовать свое мастерство и не останавливаться на достигнутом, - поделился слесарь-инструментальщик цеха №65 Евгений Филатов.

– На успех надеялся, однако первого места на городском турнире еще ни разу не занимал, поэтому победа очень желанная, - признался электромонтер службы главного механика Сергей Дунаев.

Результаты приборостроителей на городском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки-2018»

Номинация «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования»

1 место: Сергей Дунаев (СГМ);

2 место: Роман Опарин (СГЭ);

3 место: Андрей Сиротин (СГЭ).

Номинация «Электросварщик ручной сварки»

3 место: Алексей Макаров (СГЭ).

Номинация «Слесарь механосборочных работ»

1 место: Иван Нестеров (цех №53);

2 место: Алексей Шиблев (цех №53);

3 место: Роман Трошин (цех №57).

Номинация «Слесарь-инструментальщик»

1 место: Евгений Филатов (цех №65);

2 место: Антон Голубев (цех №65).

Номинация «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ»

2 место: Дмитрий Кукушкин (цех №56);

3 место: Сергей Брунцов (цех №53).