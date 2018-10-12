Встреча ветеранов профсоюзных организаций прошла на АПЗ

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-12T17:11:43+03:00

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Встреча ветеранов, трудившихся в прошлом председателями цеховых комитетов, состоялась на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для приглашенных был подготовлен сюрприз – всем им вручили почетные грамоты за многолетнюю приверженность профсоюзам. Награждение провел председатель профкома АО «АПЗ» Александр Тюрин.

- Многие из вас и сегодня продолжают активно работать в ветеранских организациях, участвуют в различных творческих мероприятиях, что говорит о вашей активной гражданской позиции и неиссякаемой энергии, - отметил Александр Тюрин.

Поздравил своих соратников и бывший председатель заводской профсоюзной организации Александр Беззубов, который также прибыл на встречу со старыми друзьями.

Гости встречи стали первыми, кто познакомился с новой экспозицией, посвященной 100-летию со дня рождения П.И. Пландина, которая размещена совсем недавно в музее истории предприятия. Здесь представлены личные вещи первого генерального директора, его трудовая книжка, а также множество документов и фотографий.

Завершилась дружеская встреча чаепитием, которое организовали для гостей работники заводского комбината питания.