2018-10-12T17:11:43+03:00
Общество

Встреча ветеранов профсоюзных организаций прошла на АПЗ

Гости получили почетные грамоты и увидели новую экспозицию музея
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Встреча ветеранов профсоюзных организаций прошла на АПЗ. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗВстреча ветеранов профсоюзных организаций прошла на АПЗ. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Встреча ветеранов, трудившихся в прошлом председателями цеховых комитетов, состоялась на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для приглашенных был подготовлен сюрприз – всем им вручили почетные грамоты за многолетнюю приверженность профсоюзам. Награждение провел председатель профкома АО «АПЗ» Александр Тюрин.

- Многие из вас и сегодня продолжают активно работать в ветеранских организациях, участвуют в различных творческих мероприятиях, что говорит о вашей активной гражданской позиции и неиссякаемой энергии, - отметил Александр Тюрин.

Поздравил своих соратников и бывший председатель заводской профсоюзной организации Александр Беззубов, который также прибыл на встречу со старыми друзьями.

Гости встречи стали первыми, кто познакомился с новой экспозицией, посвященной 100-летию со дня рождения П.И. Пландина, которая размещена совсем недавно в музее истории предприятия. Здесь представлены личные вещи первого генерального директора, его трудовая книжка, а также множество документов и фотографий.

Завершилась дружеская встреча чаепитием, которое организовали для гостей работники заводского комбината питания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
48-летний мужчина погиб на пожаре в собственном доме в Дальнеконстантиновском районе
В Нижнем Новгороде построят Институт детской хирургии
Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода выдать разрешение на работу маршрутки №40
15 октября в Нижегородской области стартует акция «Неделя без турникетов»
Глеб Никитин: «Люди являются главным богатством Нижегородской области, а не нефть, или газ»
Назначены публичные слушания по присвоению аэропорту «Стригино» имени великого соотечественника
Неизвестные подожгли пилораму в Краснобаковском районе
Двое нижегородцев сядут в тюрьму за зверское убийство мужчины на Бору
Жители Нижнего Новгорода массово пожаловались в прокуратуру на дорожные провалы
Мужчина погиб в массовом ДТП с тремя фурами в Кстовском районе
В ближайшие выходные на Автозаводе пройдут соревнования по спортивной гимнастике
Пожилые супруги попали в больницу после пожара в Первомайске
Водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку в Арзамасе
Жители 17 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды
Нижегородское «Торпедо» уступило «Сочи» в матче КХЛ
Уренский суд закрыл кафе «Паритет» из-за антисанитарии
Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют
Здание автовокзала в Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность
Жители Нижегородской области могут оплачивать услуги ЖКХ через соцсети
Глеб Никитин стал одним из наставников конкурса «Лидеры России»
Мызинский мост в Нижнем Новгороде откроют до 1 ноября
Фестивальная ярмарка «Урожай» откроется на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород получит 100 новых автобусов большой вместимости
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»
Нижегородцев призвали выбрать новое имя аэропорту