СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-12T17:05:13+03:00

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Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоялся в ДК «Ритм» в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода. По традиции, главными гостями праздника стали ветераны предприятия.

- От имени руководства предприятия и лично генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева поздравляю вас с этим замечательным праздников, - обратился к гостям директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов. – Вы внесли большой вклад в развитие завода и продолжаете делать многое, чтобы история АПЗ продолжалась. Вы и есть наша история!

– Вы – поколение, которое создавало наш город, наш завод, строило детские сады, школы, – добавил председатель первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин. – Вы заложили тот фундамент, на котором сейчас стоит предприятие, осваивает новые изделия и направления. Вы стали верными наставниками и учителями нынешнего поколения приборостроителей. Благодаря вашему труду сегодня у завода большие перспективы. Крепкого вам здоровья, пусть родные и близкие всегда дарят вам свое душевное тепло и улыбки!

День пожилого человека отметили в Арзамасе. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Под общие аплодисменты Владимир Смирнов и председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин вручили медали и удостоверения почетных ветеранов труда АПЗ пятнадцати приборостроителям старшего поколения.

– Такова традиция – каждую осень чествовать пятнадцать человек. Однако для нас вы все почетные и заслуженные ветераны, – подчеркнул директор по персоналу и административным вопросам.

Для дорогих гостей артистами ДК «Ритм» была подготовлена концертная программа. На сцене выступили образцово-показательный коллектив «Горошины», народный цирк «Авангард», народный коллектив ансамбль танца «Ритм». Порадовали собравшихся душевными песнями заводской хор «Легенда» и народный самодеятельный коллектив «Водоватовские ребята».