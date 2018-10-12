2018-10-12T16:56:04+03:00
Общество

Цифровизацию АПЗ проанализировали чиновники минпромторга

Сейчас на предприятии уже действует несколько современных цифровых программ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Цифровизацию АПЗ проанализировали чиновники минпромторга. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗЦифровизацию АПЗ проанализировали чиновники минпромторга. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и сотрудники инжиниринговых компаний посетили Арзамасский приборостроительный завод в связи с началом проведения в регионе мероприятий по внедрению системы «Цифровое предприятие». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Сейчас реализация национального проекта «Цифровая экономика» входит в активную фазу, однако ни у органов власти, ни у предприятий пока нет полного понимания, в чем именно заключается процесс цифровизации в сфере промышленности. Посещение заводов позволяет проанализировать уже идущие процессы цифровизации и выработать необходимые меры поддержки.

- У Федерального фонда развития промышленности есть программы поддержки цифровизации предприятий в виде займов до 500 миллионов рублей под 1% на приобретение российского продукта и под 5% - иностранного, - рассказал начальник управления развития гражданских отраслей минпромторга Нижегородской области Владимир Балакин.

- На АПЗ уже действует ERP система MFG/PRO, комплекс программ «Интермех», а также «1С», которые решают многие задачи по управлению предприятием. Но остается потребность внедрения системы бизнес-анализа, которая позволит суммировать и анализировать результаты работы по различным бизнес-процессам и вовремя принимать необходимые решения, - отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

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