3D-печать испытали на Арзамасском приборостроительном заводе

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-12T16:33:31+03:00

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Аддитивная технология, основанная на 3D-печати изделий из различных материалов, была представлена на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С возможностями новой технологии сотрудников завода познакомили специалисты петербургской компании «Диколь». Однако стоит отметить, что работа по применению аддитивных технологий на АПЗ была начата еще год назад по инициативе технического директора Виктора Сивова.

- Современное производство уже невозможно без 3D-оборудования и аддитивных технологий, - считает главный металлург Игорь Каравашкин. – Последние позволяют оптимизировать процесс литья металлов, значительно экономить ресурсы и получать высококачественные детали. А для нашего предприятия очень важно изготовление опытных образцов сложных изделий высокого качества в кратчайшие сроки.

По словам Игоря Каравашкина, в этом году совместно с компанией «Диполь» арзамасским приборостроителям удалось получить опытный образец детали «рама», изготовленный по SLM-технологии методом селективного лазерного плавления. Рентген-контроль и обмер размеров по КД показал 100% качество.

- Планируется создание на предприятии участка аддитивных технологий для изготовления макетов моделей в рамках ОКР и НИР. Это позволит минимизировать ошибки, оптимизировать процесс литья и обеспечить изготовление конечных изделий мелкосерийными партиями, - рассказал главных технолог АПЗ Владимир Тимофеев.