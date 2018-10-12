2018-10-12T16:33:31+03:00
Общество

3D-печать испытали на Арзамасском приборостроительном заводе

Первые эксперименты оказались удачными – удалось получить высококачественный образец детали
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
3D-печать испытали на Арзамасском приборостроительном заводе. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ3D-печать испытали на Арзамасском приборостроительном заводе. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Аддитивная технология, основанная на 3D-печати изделий из различных материалов, была представлена на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С возможностями новой технологии сотрудников завода познакомили специалисты петербургской компании «Диколь». Однако стоит отметить, что работа по применению аддитивных технологий на АПЗ была начата еще год назад по инициативе технического директора Виктора Сивова.

- Современное производство уже невозможно без 3D-оборудования и аддитивных технологий, - считает главный металлург Игорь Каравашкин. – Последние позволяют оптимизировать процесс литья металлов, значительно экономить ресурсы и получать высококачественные детали. А для нашего предприятия очень важно изготовление опытных образцов сложных изделий высокого качества в кратчайшие сроки.

По словам Игоря Каравашкина, в этом году совместно с компанией «Диполь» арзамасским приборостроителям удалось получить опытный образец детали «рама», изготовленный по SLM-технологии методом селективного лазерного плавления. Рентген-контроль и обмер размеров по КД показал 100% качество.

- Планируется создание на предприятии участка аддитивных технологий для изготовления макетов моделей в рамках ОКР и НИР. Это позволит минимизировать ошибки, оптимизировать процесс литья и обеспечить изготовление конечных изделий мелкосерийными партиями, - рассказал главных технолог АПЗ Владимир Тимофеев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
48-летний мужчина погиб на пожаре в собственном доме в Дальнеконстантиновском районе
В Нижнем Новгороде построят Институт детской хирургии
Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода выдать разрешение на работу маршрутки №40
15 октября в Нижегородской области стартует акция «Неделя без турникетов»
Глеб Никитин: «Люди являются главным богатством Нижегородской области, а не нефть, или газ»
Назначены публичные слушания по присвоению аэропорту «Стригино» имени великого соотечественника
Неизвестные подожгли пилораму в Краснобаковском районе
Двое нижегородцев сядут в тюрьму за зверское убийство мужчины на Бору
Жители Нижнего Новгорода массово пожаловались в прокуратуру на дорожные провалы
Мужчина погиб в массовом ДТП с тремя фурами в Кстовском районе
В ближайшие выходные на Автозаводе пройдут соревнования по спортивной гимнастике
Пожилые супруги попали в больницу после пожара в Первомайске
Водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку в Арзамасе
Жители 17 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды
Нижегородское «Торпедо» уступило «Сочи» в матче КХЛ
Уренский суд закрыл кафе «Паритет» из-за антисанитарии
Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют
Здание автовокзала в Нижегородской области возвращено в муниципальную собственность
Жители Нижегородской области могут оплачивать услуги ЖКХ через соцсети
Глеб Никитин стал одним из наставников конкурса «Лидеры России»
Мызинский мост в Нижнем Новгороде откроют до 1 ноября
Фестивальная ярмарка «Урожай» откроется на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород получит 100 новых автобусов большой вместимости
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»
Нижегородцев призвали выбрать новое имя аэропорту