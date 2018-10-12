Новые камеры для испытаний малогабаритных радиоэлектронных изделий появились на АПЗ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:17:17+03:00

Они позволяют создавать температурный режим от -65 до +160 градусов Цельсия

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Две камеры тепла и холода КТХ-80-04 поступили в цех №37 Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина в связи с увеличением объемов производства. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, новое оборудование предназначено для испытаний малогабаритных радиоэлектронных изделий на воздействие повышенных и пониженных температур – от -65 до +160 градусов Цельсия. Управление оборудованием осуществляется с помощью специального блока, а регулировка температуры – через термодат. В случае возникновения какой-либо неисправности срабатывает световая и звуковая индикация.

- С помощью вращения крыльчатки внутри камеры создается воздушный поток, который проходит через испаритель и нагреватель, - поясняет заместитель начальника цеха №37 Юрий Коновалов.

- Камера очень удобна при обслуживании – электронный самописец обеспечивает архивирование показаний, а при испытаниях легко проверить температуру на соответствие ТУ и уточнить, правильно ли подключены жгуты к изделиям, - замечает контроллер сборочно-монтажных и ремонтных работ Александра Лисина.