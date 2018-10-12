2018-10-12T15:41:50+03:00
Общество

Отопительный сезон стартовал на АПЗ

В рамках подготовки к сезону была проведена масштабная работа на магистральных трубопроводах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Отопительный сезон стартовал на АПЗОтопительный сезон стартовал на АПЗ
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Котельная Арзамасского приборостроительного завода с начала октября начала работать на полную мощь – об этом сообщает пресс-служба предприятия. В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена большая работа на магистральных трубопроводах, а для нескольких цехов были смонтированы наружные сети, которые в последнее время находились в аварийном состоянии.

- Наружные коммуникации мы унифицировали под наши нужды. Трубопроводы подняли на высоту более двух метров, и теперь территория завода стала лучше просматриваться, - рассказал главный энергетик АПЗ Сергей Юматов.

Перед началом отопительного сезона были проведены пуско-наладочные работы оборудования котельной, отлажен технологический процесс приготовления горячей воды при помощи пароструйного аппарата, а также произведены пробные пуски сетевых насосов отопления.

Программа энергосбережения применяется на АПЗ уже несколько лет и продолжает набирать обороты. Уже два месяца работает новый паровой котел, а в планах на будущее – приобретение специального водоподготовительного оборудования.

Кстати, АПЗ поставляет горячую воду не только себе, но также всему 7-му микрорайону, православному детскому саду и городской больнице №1.

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