СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:02:11+03:00

Елена Черных: «Раз в год необходимо тестироваться на ВИЧ: не важно, осознает человек риск или нет»

Клинический психолог всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как люди воспринимают ВИЧ-инфицированных и как обезопасить себя от болезни

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- Вы передвигаетесь из Петропавловска-Камчатского в Калининград, ваша экспедиция стартовала в самой дальней точке. Как вам эта дорога, это движение? Как вам Россия?

- Знаете, акция в этом году приобрела масштабность. Впервые она проводилась два года назад, это было всего лишь 10 территорий. Но работа была длительная, это было две недели. Мобильные пункты по приему крови были в крупных торговых центрах, и предоставлялась возможность пройти проверку только в десяти городах России. В прошлом году их было 25, а в этом – 120. В чем масштабность в этом году? Мы передвигаемся на машинах, акция проводится совместно с «ГАЗом», и помимо крупных городов мы проводим работу еще и в менее населенных пунктах. Это 30 регионов и 120 городов.

- Сейчас эти проблемы – ВИЧ, СПИД - вокруг нас. Насколько это пугающая география? На каком месте по этой проблеме находится Нижегородская область?

- В Нижегородской области заболеваемость не такая прям чудовищная. Хотя понимаете, каждый случай – не личная трагедия, а горькая новость. Мы каждый случай учитываем. Они отдаются болью в наших сердцах. Я как клинический психолог понимаю, с какими трудностями столкнется человек в дальнейшем. На территории Нижегородской области все более-менее благополучно.

- По-прежнему ли люди считают, что ВИЧ – это проблема только наркоманов?

- Информирование идет на высочайшем уровне, но психологические защиты тоже срабатывают. Люди думают, что есть наркоманы или люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и считают: «Я не такой, значит, у меня таких проблем быть не может». С 2005 года у нас пошел прирост заболевших ВИЧ-инфекциями путем незащищенного полового акта. Большая часть новых случаев – люди, которые инфицировались именно так. Каждый человек, практикующий незащищенный сексуальный контакт, имеет риск заразиться ВИЧ-инфекцией, и этот риск возрастает параллельно количеству этих контактов.

- Можно ли использовать слово «эпидемия», когда мы говорим о ВИЧ-инфекциях в России?

- У нас все-таки этим занимаются эпидемиологи. Эпидемия – это очаг, у нас ВИЧ-инфекция распространяется по-другому: это некая волна. Если раньше она концентрировалась в группе наркопотребителей, и выход за пределы был непростой, то сейчас группы нет.

- Вы сказали, что сейчас заражение ВИЧ-инфекцией – это не трагедия, а горькая новость. Объясните?

- Раньше действительно было сложно объявить человеку диагноз, мы сталкивались с тяжелыми эмоциональными переживаниями. Это были годы адаптации к новым условиям жизни. Это было новое отношение к тому, чтобы сберечь свое здоровье. Сейчас таких усилий не нужно прилагать. Сейчас важно, чтобы человек своевременно все узнал, встал на учет, антиретровирусная терапия доступна сейчас всем. Если человек изъявляет желание принимать терапию с первого дня, то она ему предоставляется, причем бесплатно. Более того, она пожизненная.

- Как люди, которые оказались в этой ситуации, преодолевают психологический порог возвращения в социум? Ведь все сразу считают их прокаженными.

- ВИЧ у нас не передаётся при объятиях, поцелуях, рукопожатиях, не надо предпринимать особых усилий, чтобы контактировать с родственниками или коллегами по работе. Мы проехали Нижегородскую область, это 22 территория на нашем пути. Представляете, со сколькими людьми я контактировала? Ведь перед тестом на ВИЧ проводится дотестовое консультирование, в рамках которого мы обязаны выяснить уровень информированности по этой теме. В принципе население знает о том, что ВИЧ не передается при таких вот контактах. В большинстве своем люди адекватны. Мы рекомендуем сначала никому не говорить об этом, нужно сначала самому с этим пожить.

- Какое количество лет человек может жить дальше с ВИЧ? Какова вероятность, что срок его жизни станет меньше?

- На сегодняшний день антиротеровирусная терапия гарантирует качество жизни на долгие годы. Продолжительность, конечно, зависит от самого человека, но по статистике она равна средней продолжительности жизни россиянина без ВИЧ. В жизни каждого наступает период, когда нужно прилагать усилия, чтобы сохранить здоровье.

- Раньше эта болезнь была смертельной. Сейчас это не так?

- Сейчас это хроническое заболевание, которое достаточно легко контролируется и даже по сравнению с сахарным диабетом все гораздо проще. Потому что это таблетированные препараты, а не инъекция. Единственная нагрузка, которая на сегодняшний день существует для человека, живущего с ВИЧ, - это ежедневный прием лекарств. Нужна внутренняя дисциплина, чтобы вовремя принимать препарат. Ни в коем случае нельзя нарушать режим.

- Региональная власть на местах? Насколько она может быть полезна в этом миксе работы с вами?

- На всех территориях власть помогает, потому что ВИЧ-инфекция – заболевание социальной значимости. На каждой территории и в частности в Нижегородской области власти открыты, помогают провести эту акцию в полном объеме, информировать население, сделать все, чтобы люди получили возможность протестироваться. Здесь для нас все возможности созданы. Все службы и ведомства нам помогают.

- Какие основные вещи должен сегодня знать человек о ВИЧ-инфекции?

- Бояться не нужно ничего. Важно, чтобы у каждого гражданина была сформирована личная ответственность за сохранение своего здоровья. Важно, чтобы каждый из нас не перекладывал ответственность за свое здоровье на своего очередного сексуального партнера. Важно помнить, что если у него был сексуальный опыт, то у него был риск заразиться ВИЧ-инфекцией. Важно, чтобы оба партнера в паре были обследованы. Раз в год необходимо тестироваться на ВИЧ: не важно, осознает человек риск или нет. Обследование бесплатно. Согласитесь, все просто.