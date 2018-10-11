«Подавай в суд на тех, кто тебя оскорблял!» - скандал в нижегородской блогосфере

11 Окт. 10:00 2018-10-12T11:27:16+03:00

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«Я – блогер, ты – не блогер!». Создание Городской школы блогеров в Нижнем Новгороде взорвало нижегородское фэйсбук-сообщество. Можно ли научить блоггингу? Кого можно назвать блогером - каждого, кто пользуется соцсетями и регулярно делает посты, или нет? Должен ли блогер отвечать за свои слова? Где грани хайпа, хейтерства, троллинга? Острая дискуссия завязалась между Александром Дейчем и нижегородскими блогерами Татой Лебедевой и Зоей Большаковой в программе «Радиорубка» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/673019" frameborder="0"></iframe> Создание Городской школы блогеров «взорвало» нижегородское фэйсбук-сообщество.Радиорубка – Нижний НовгородАлександр ДЕЙЧ