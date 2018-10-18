2018-10-18T20:28:49+03:00
Общество

Вкусно или нет: нижегородские родители сами проверяют качество школьного питания

В каждой городской школе есть активисты, которые могут попасть на кухню в любой момент
Юлия ДАНЧЕНКО
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Вкусно или нет: нижегородские родители сами проверяют качество школьного питанияВкусно или нет: нижегородские родители сами проверяют качество школьного питанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Проблема школьного питания всегда стоит очень остро. Хорошая еда – это залог здоровья ребенка, но очень часто дети жалуются на холодные слипшиеся макароны, невкусное пюре и жесткое мясо. Однако контролировать качество питания в школах, по сути, некому. И тогда активные родители взяли все в свои руки. Полгода назад Совет отцов Нижнего Новгорода создал специальный «Родительский контроль».

Сначала директора школ негативно отнесли к новому контролеру, и у родителей возникало множество сложностей. Но после того, как мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отдал функцию контроля за школьным питаем Совету отцов, директорам школ пришлось подчиниться и начать пускать родителей с проверками.

- Это не надзор, а помощь педагогам, - объяснил «Комсомолке» главную функцию «Родительского контроля» руководитель городского Совета отцов Александр Заремба. - Директор не всегда может отвлечься от учебного процесса и проводить систематические проверки, и мы им в этом помогаем.

По словам Александра Зарембы, все замечания, которые есть у родителей, сначала поступают директору школы и на комбинат питания. После этого Совет отцов берет на контроль эту школу и своими силами пытается решить проблему. Наказания и жалобы в администрацию Нижнего Новгорода «Родительский контроль» не практикует. Однако если школа или комбинат питания отказываются устранить нарушение, тогда вопрос ставится о привлечении Роспотребнадзора. Но, по словам Александра Зарембы, пока все вопросы удавалось решить своими силами.

Активисты, которые проверяют школьное питание, сегодня есть в каждой из 168 школ Нижнего Новгорода. Как правило, это три человека, которые проводят проверки два раза в месяц. Причем о них заранее не объявляется, родители приходят внезапно для руководства школы и столовой.

- Родители, которые входят в «Родительский контроль» имеют все необходимые допуски, вплоть до медицинской книжки, - сказал Александр Заремба. - Мы контролируем технологический регламент питания детей: состав, весовые параметры, температурный режим. Пока мы не ставим задачу проверять входное сырье. Это достаточно сложно, так как закупка сырья идет заблаговременно.

В ходе самой проверки родители в первую очередь обращают внимание на соответствие технологических карт с тем, что приготовлено, например, если заявлено мясо, то должен быть кусок мяса, а не гуляш или сплошная панировка, все продукты должны быть хорошего качества, никаких полуфабрикатов, а приготовленная еда должна быть горячей - больше 40 градусов.

Больше всего жалоб поступает именно на температуру еды.

- В больших школах дети едят в несколько смен, - продолжает Александр Заремба. – На кухне еду приготовили, и первая и вторая смены ели теплую, а вот третьей и четвертой достается уже холодная. Ребенок же не скажет сразу поварихе, что еда остыла, не попросит разогреть в микроволновке. Наша задача объяснить, чтобы повара были более внимательны, чтобы они обращали на это внимание, подогревали еду, скажем, через час, после приготовления.

К сожалению, пока не все родители готовы открыто говорить о проблемах, которые они увидели в школьных столовых. Некоторые боятся, что негативный отзыв отразится на отношении учителей к их ребенку. И это еще одна проблема, с которой борется Совет отцов.

После того, как система с контролем над школьным питанием будет полностью выстроена, Совет отцов планирует применять ее и в детских садах. Так что вся система питания детей вне дома будет охвачена бдительным родительским оком.

КСТАТИ

10 ноября в школе №176 пройдет форум Совета отцов, на который приглашаются все неравнодушные и активные отцы.

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