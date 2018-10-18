«Люди выскочили из дома, думали, что взрыв»: Нижегородцы сообщили о жутком ДТП на Автозаводе

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-18T16:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 октября, около двух часов дня в Автозаводском районе жильцы домов и проезжающие мимо автомобилисты наблюдали страшное ДТП. Об этом они сообщили в соцсетях.

Согласно информации, столкновение двух машин произошло на перекрестке улиц Львовская и Дворовая. Нижегородцы не отрицают, что в такой ужасной аварии могли погибнуть люди.

- Страшная авария, похоже, со смертельным исходом. Лобовое столкновение. Все выскочили из дома, думали что взрыв. Ужасное зрелище, - написала Ирина Астахова.

Проходящая мимо Ирина Швецова сообщила, что на месте ДТП было много машин скорой помощи.

По словам очевидцев, в аварии участвовали две легковушки: отечественная и иномарка.

- Морда у второй сплющена вся. Здесь пожарные, скорые, спасатели. Одна скорая кого-то с мигалками увезла, видимо, живой. На этом перекрестке постоянно прям бьются, хотя светофор есть, - написала нижегородка.

Из-за случившегося на соседних улицах образовались огромные пробки. Очевидцы советуют объезжать аварию по другим дорогам.

Подробности и причины случившегося выясняются. Точной информации о пострадавших и жертвах пока нет. В региональных управлениях ГИБДД и МЧС комментировать ситуацию пока не готовы.