Нижегородские экологи обнаружили незаконную свалку мусора, которую превратили в дорогу

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-18T14:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские экологи обнаружили огромную незаконную свалку мусора на улице Заовражной в Приокском районе.

- Сегодня наблюдал, как на улице Заовражной наладились "ремонтировать" самосвалы. Заезжает в ворота самосвал со строительными отходами и через пятнадцать минут выезжает уже пустой, "отремонтированный". Потом бульдозер оставшиеся после "ремонта" кучи отходов в овраг сдвигает и готова площадка для нового "ремонта", - написал в социальной сети руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

Нижегородские экологи обнаружили огромную незаконную свалку мусора в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Приезжающие самосвалы скидывают строительный мусор в большие кучи. После чего бульдозер скидывает их в близлежащий овраг, тем самым засыпая его. Таким образом, появилась площадка длиной примерно в 25 метров и шириной в восемь метров - как хорошая двухполосная дорога. Общая площадь укатанного строительно мусора составляет около 200 квадратных метров.

Нижегородские экологи обнаружили огромную незаконную свалку мусора в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Рядом с незаконной свалкой стоит несколько каменных гаражей, которые построены здесь тоже незаконно. Однако это не помешало их владельцам перекрыть территорию и запускать только автомобили со строительным мусором. При этом земля здесь не частная, а муниципальная.