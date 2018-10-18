2018-10-18T13:01:55+03:00
Происшествия

У автобуса ЛИАЗ отказали тормоза, и он смял «Ладу Гранту» в Нижнем Новгороде

Водитель легковушки находится в состоянии шока
Юлия ДАНЧЕНКО
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У автобуса ЛИАЗ отказали тормоза, и он смял «Ладу Гранту» в Нижнем НовгородеУ автобуса ЛИАЗ отказали тормоза, и он смял «Ладу Гранту» в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородский общественный транспорт вызывает много нареканий со стороны нижегородцев. Однако многие уверены, что перед выходом на линию муниципальные автобусы в обязательном порядке проверяются и все неисправные отсеиваются. Но сегодняшняя авария показала, что должного контроля автобусы не проходят.

На повороте на улицу Должанскую как обычно стояла пробка на светофоре. И тут неожиданно водитель «Лады Гранты» почувствовал сильный удар, от которого машина влетела в впереди стоящую Киа «Рио».

- Я ехал в деревню, - рассказал водитель «Лады» Антон Цветков. – Хорошо, что я был один. Машину смяло и сзади и впереди. Думаю, что восстановлению она уже не подлежит. Я до сих пор в шоке. Как выжил, не знаю.

В отечественную легковушку врезался автобус ЛИАЗ, который ехал по маршруту № 69. По словам водителя автобуса, у него отказали тормоза, и он ничего не смог сделать. Пострадал ли кто-то из пассажиров, не известно. По словам очевидцев, все, кто был в автобусе, вышли и пошли на ближайшую остановку.

У автобуса ЛИАЗ отказали тормоза, и он смял «Ладу Гранту» в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

У автобуса ЛИАЗ отказали тормоза, и он смял «Ладу Гранту» в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Авария произошла утром 18 октября около девяти утра.

- Позвонили в ГИБДД, но нам сказали, что они не приедут, - возмущался Антон Цветков. – Вокруг кружат аварийные комиссары. Потом кто-то из участников ДТП позвонил в дежурную часть и вроде бы сказали, что машину выслали. Но мы уже час тут стоим, машины нет.

А вот машина МЧС приехала довольно быстро и залила пострадавшие автомобили, чтобы не было возгорания топлива.

Антон Цветков до сих пор не может прийти в себя после такого ДТП. Видимых травм он не получил, но, по его словам, после удара сильно болит спина.

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