Нижегородцы ищут свидетелей страшного ДТП на проспекте Гагарина, в котором погибла 21-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-18T11:20:51+03:00

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На днях по соцсетям разлетелась информация о том, что родственники погибшей в ДТП 21-летней нижегородки ищут свидетелей этой трагедии.

- Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 13 октября на проспекте Гагарина, недалеко от дома № 96, рядом с кинотеатром «Электрон». К сожалению, авария оказалась смертельной. Погибла пассажирка мотоцикла Анастасия Вавилова, - говорится в обращении.

В аварии погибла 21-летняя Анастасия ВавиловаФото: СОЦСЕТИ

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около восьми часов вечера. Водитель автомобиля марки «Форд» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и въехал в мотоцикл «Хонда».

Водитель мотоцикла получил переломы и был госпитализирован с места происшествия.

Нижегородцы ищут свидетелей страшного ДТП на проспекте Гагарина, в котором погибла 21-летняя девушкаФото: СОЦСЕТИ

21-летняя девушка, которая ехала с ним, получила сочетанную травму и тоже попала больницу, где через некоторое время скончалась. Они оба находились в мотошлемах.