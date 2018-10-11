2018-10-11T17:36:58+03:00
Общество

Организацию питания в 141 из 167 нижегородских школ доверят одной организации

По мнению депутатов, это может создать крупного монополиста на рынке школьного питания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Организацию питания в 141 из 167 нижегородских школ доверят одной организации.Организацию питания в 141 из 167 нижегородских школ доверят одной организации.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Страсти вокруг организации питания в нижегородских школах бушуют уже второй год. Жалобы родителей, споры экспертов и отказ учеников ходить в школьные столовые – все это привело к тому, что в этом году городская администрация изменила порядок организации питания в школах.

- В соответствии с новым положением, для определения организатора школьного питания будет проведен открытый конкурс, - сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова. – 9 октября соответствующая конкурсная документация была размещена на сайте городской администрации. Данным договором предусмотрено, что организатор школьного питания возьмет на себя расходы на вывоз пищевых отходов, накрытие завтраков и обедов, ремонт помещений в течение трех лет. Сам контракт будет заключаться на пять лет.

Уже 16 ноября в Нижнем Новгороде должны быть подведены итоги конкурса, а в течение еще 15 дней должен быть подписан договор на осуществление этой деятельности. По сути, уже к 1 декабря 141 из 167 школ получат единого организатора питания. В остальных просто появятся штатные повара, а столовая станет структурным подразделением самой школы. Услышав об этом, депутаты сразу заговорили о возможном появлении монополиста на этом рынке.

- По сути, раньше этот рынок был поделен между двумя организациями, одна из которых обслуживала львиную долю рынка и на которую поступали постоянные жалобы, - напомнил депутат гордумы Евгений Лазарев. – Теперь мы получаем единого монополиста, который забирает себе весь рынок сроком на пять лет. Условия стали еще более шоколадными. При этом сами требования к организации питания практически не изменились: и за коммунальные услуги, и за пользование помещением по-прежнему будут платить из бюджета.

Между тем, в самой администрации уверяют, что вся конкурсная документация и условия нового положения были согласована со всеми заинтересованными структурами.

- Нами было проведено большое количество совещаний с городской и областной прокуратурой, УФАС по Нижегородской области, региональным правительством и полпредством, - уверяет Ирина Тарасова. – На сегодняшний день как само постановление, так и изменения к нему согласованы прокуратурой и региональной УФАС.

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