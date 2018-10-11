«Сгорел на работе»: светофор на улице Федосеенко превратился в факел
Светофор сгорел на одном из перекрестков на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец случившегося. По словам автора фото Эдуарда Чистякова, инцидент произошел 9 октября.
На фотографии видно, что светофор буквально полыхает, а от него идет густой черный дым. Более того, несколько пылающих деталей отвалились и догорали у подножия столба.
Нижегородцы, увидев необычное фото, стали упражняться в остроумии.
- Сгорел на работе, - прокомментировала фото Самира Соколова.
- Сентябрь горит, - вспомнила известную песню Настя Тихомирова.
- Красный разгорелся, - скаламбурил Евгений Кузнецов.
Кстати, согласно данным Центра организации дорожного движения, 11 октября в Нижнем Новгороде не работают еще два светофора – на пересечении улиц Белинского и Полтавской, а также на перекрестке улиц Алексеевской и Пискунова.