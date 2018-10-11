2018-10-11T13:24:14+03:00
Происшествия

«Сгорел на работе»: светофор на улице Федосеенко превратился в факел

Пожар произошел 9 октября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Сгорел на работе»: светофор на улице Федосеенко превратился в факел. Фото: Эдуард Чистяков«Сгорел на работе»: светофор на улице Федосеенко превратился в факел. Фото: Эдуард Чистяков
Изменить размер текста:

Светофор сгорел на одном из перекрестков на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец случившегося. По словам автора фото Эдуарда Чистякова, инцидент произошел 9 октября.

На фотографии видно, что светофор буквально полыхает, а от него идет густой черный дым. Более того, несколько пылающих деталей отвалились и догорали у подножия столба.

Нижегородцы, увидев необычное фото, стали упражняться в остроумии.

- Сгорел на работе, - прокомментировала фото Самира Соколова.

- Сентябрь горит, - вспомнила известную песню Настя Тихомирова.

- Красный разгорелся, - скаламбурил Евгений Кузнецов.

Кстати, согласно данным Центра организации дорожного движения, 11 октября в Нижнем Новгороде не работают еще два светофора – на пересечении улиц Белинского и Полтавской, а также на перекрестке улиц Алексеевской и Пискунова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижний Новгород получит 100 новых автобусов большой вместимости
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»
Нижегородцев призвали выбрать новое имя аэропорту
На Нижний Новгород движется ураган
Роспотребнадзор по Нижегородской области выявил полтонны мяса, несоответствующего нормам
Опытный водитель врезался в легковушку в Нижегородской области
Пассажиропоток нижегородского аэропорта «Стригино» увеличился на 22 процента
Москвич нанял киллера, чтобы убить сына нижегородского бизнесмена
Будущие юристы помогут пожилым нижегородцам
Вадим Власов проверил ремонт дороги от Фролищ до трассы М7 в Нижегородской области
Проект поправок в областной бюджет внесен в Заксобрание Нижегородской области
Владимир Панов утвердил порядок размещения автокафе на улицах Нижнего Новгорода
ВТБ достанется 81 процент акций нижегородского «Саровбизнесбанка»
74 управляющих организации подключились к системе «Наш Нижний»
Игорь Комаров поздравил почетного научного руководителя РФЯЦ ВНИИЭФ Радия Илькаева с 80-летием
29-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области отмечена предельно допустимая концентрация этилбензола в воздухе
Находясь в тюрьме Нижегородской области, осужденный создал националистическую группу в интернете
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил нижегородцев помочь с размещением автомагазинов
БК «Нижний Новгород» устроил разборку с двумя овертаймами в дебютном матче Лиги чемпионов
Водитель автокрана случайно оборвал провода и убил рабочего в Нижегородской области
Нижегородцы могут принять участие в создании программы развития дорожного движения в регионе
На должность начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области назначен Валерий Синьков