2018-10-11T09:34:29+03:00
Общество

«Зачем ты это сделал? Ведь мне же сейчас больно»: Участница Pussy Riot подошла и обняла человека, который залил ей глаза зеленкой в Нижнем Новгороде

После того нападения уголовное дело так и не было возбуждено
Валерия ГРОМОВА
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В 2014 году неизвестные молодые люди напали на девушек и облили зеленкойВ 2014 году неизвестные молодые люди напали на девушек и облили зеленкой
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В 2014 году участницы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова приехали в Нижний Новгород, чтобы навестить подруг, оставшихся в исправительной колонии №2. Первые минуты пребывания в столице Приволжья стали для девушек настоящим адом. Прямо в «Макдональдсе» на Московском вокзале неизвестные молодые люди облили Машу и Надю зеленкой. Но уголовное дело так и не было возбуждено.

На днях Надежда Толоконникова в интервью с журналистом Юрием Дудем рассказала новые подробности инцидента четырехлетней давности.

- Я не люблю насилие. Более того, я обняла их потом. Я подошла к тому человеку, который налил мне зеленку в глаза, обняла его и сказала: «Зачем ты это сделал? Мне же сейчас больно». В нем проснулось что-то человеческое, он опустил глаза и быстро вышел, - рассказала девушка.

После этого, по словам Толоконниковой, они с подругами нашли страницы тех молодых людей в соцсетях и принесли информацию в отделение полиции.

- У нас было свое собственное расследование. Но полицейские дали отказ в возбуждении уголовного дела и сказали, что личности не установлены, - поделилась участница Pussy Riot.

После того нападения девушке-оператору пришлось делать операцию на глаза, она чуть не лишилась зрения.

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