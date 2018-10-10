2018-10-10T18:39:17+03:00
Около Кремля

Роман Амбарцумян: «К созданию Городской школы блогеров я не имею отношения, это гнусные инсинуации»

Политтехнолог рассказал в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» о конкурсах в замы главы города и блогерстве
Андрей ВОВК
Поделиться:
экс-директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода, политтехнолог Роман Амбарцумянэкс-директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода, политтехнолог Роман АмбарцумянФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Роман Амбарцумян: «К созданию Городской школы блогеров я не имею отношения, это гнусные инсинуации»

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Вадим Власов проверил ремонт дороги от Фролищ до трассы М7 в Нижегородской области
Проект поправок в областной бюджет внесен в Заксобрание Нижегородской области
Владимир Панов утвердил порядок размещения автокафе на улицах Нижнего Новгорода
ВТБ достанется 81 процент акций нижегородского «Саровбизнесбанка»
74 управляющих организации подключились к системе «Наш Нижний»
Игорь Комаров поздравил почетного научного руководителя РФЯЦ ВНИИЭФ Радия Илькаева с 80-летием
29-летний водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области отмечена предельно допустимая концентрация этилбензола в воздухе
Находясь в тюрьме Нижегородской области, осужденный создал националистическую группу в интернете
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов попросил нижегородцев помочь с размещением автомагазинов
БК «Нижний Новгород» устроил разборку с двумя овертаймами в дебютном матче Лиги чемпионов
Водитель автокрана случайно оборвал провода и убил рабочего в Нижегородской области
Нижегородцы могут принять участие в создании программы развития дорожного движения в регионе
На должность начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области назначен Валерий Синьков