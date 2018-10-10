Роман Амбарцумян: «К созданию Городской школы блогеров я не имею отношения, это гнусные инсинуации»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-10T18:39:17+03:00

Политтехнолог рассказал в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» о конкурсах в замы главы города и блогерстве

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