Сергей Морозов: «Недобросовестные подрядчики, некачественно выполняющие свою работу, не должны присутствовать на рынке»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-10T18:43:02+03:00

И.о. замгубернатора Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал о путях решения проблем обманутых дольщиков и ликвидации аварийного жилья

Изменить размер текста: A A

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!