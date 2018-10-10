Сергей Морозов: «Недобросовестные подрядчики, некачественно выполняющие свою работу, не должны присутствовать на рынке»
И.о. замгубернатора Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал о путях решения проблем обманутых дольщиков и ликвидации аварийного жилья
И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Сергей Морозов: «Недобросовестные подрядчики, некачественно выполняющие свою работу, не должны присутствовать на рынке»
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