«Гугл в помощь»: нижегородцы теперь могут поминутно отслеживать движение автобусов
Обсудили плюсы и минусы приложения Maps на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Нижегородцы теперь могут поминутно отслеживать движение автобусов. ФОТО: Светлана Строкан.Фото: Светлана СТРОКАН
Изменить размер текста:
На прошлой неделе разработчики карт Google выпустили обновление, которое призвано помочь жителям поминутно отслеживать общественный транспорт. В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM корреспондент «Комсомолки» Светлана Строкан рассказала о том, как сейчас работает обновленный онлайн-сервис.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Гугл в помощь»: нижегородцы теперь могут поминутно отслеживать движение автобусов
00:00
00:00