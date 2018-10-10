«Гугл в помощь»: нижегородцы теперь могут поминутно отслеживать движение автобусов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-10T18:27:32+03:00

Нижегородцы теперь могут поминутно отслеживать движение автобусов. ФОТО: Светлана Строкан. Фото: Светлана СТРОКАН

Обсудили плюсы и минусы приложения Maps на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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На прошлой неделе разработчики карт Google выпустили обновление, которое призвано помочь жителям поминутно отслеживать общественный транспорт. В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM корреспондент «Комсомолки» Светлана Строкан рассказала о том, как сейчас работает обновленный онлайн-сервис.

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