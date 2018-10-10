2018-10-10T18:34:59+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Экранопланы, атомные бомбы, пакгаузы: музей науки и техники могут создать на Стрелке

Обсудили идею в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Музей науки и техники могут создать на Стрелке. ФОТО: Дума Нижнего НовгородаМузей науки и техники могут создать на Стрелке. ФОТО: Дума Нижнего Новгорода
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Мемориальный комплекс, православный парк, образовательный центр, новый порт - каких только предложений не выдвигали нижегородцы по использованию Стрелки. И вот новая версия - на этот раз здесь предложили создать музей науки и техники. Инициаторами этой идеи стала Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. По мнению заместителя генерального директора НАПП Дениса Замотина, на одной из самых знаковых территорий города нижегородцы смогут любоваться не только пакгаузами, но и достижениями научной мысли. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Экранопланы, атомные бомбы, пакгаузы: музей науки и техники могут создать на Стрелке

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