Экранопланы, атомные бомбы, пакгаузы: музей науки и техники могут создать на Стрелке

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-10T18:34:59+03:00

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Мемориальный комплекс, православный парк, образовательный центр, новый порт - каких только предложений не выдвигали нижегородцы по использованию Стрелки. И вот новая версия - на этот раз здесь предложили создать музей науки и техники. Инициаторами этой идеи стала Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. По мнению заместителя генерального директора НАПП Дениса Замотина, на одной из самых знаковых территорий города нижегородцы смогут любоваться не только пакгаузами, но и достижениями научной мысли. Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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