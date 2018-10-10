Студенты нижегородского театрального училища выиграли 100 000 рублей в конкурсе Егора Крида

СЕГОДНЯ 22:16 2018-10-10T22:45:04+03:00

Егор Крид поздравил нижегородских студентов с победой и отметил будущих актеров, как любимчиков публики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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О студентах третьего курса отделения «Актер театра и кино» нижегородского театрального училища имени Евстигнеева теперь знают многие поклонники Егора Крида. Будущие актеры решили поучаствовать в конкурсе на лучший кавер песни «Цвет настроения черный» и не прогадали — теперь на ребят, кроме выигрыша в 100 000 рублей, посыпалось и множество творческих предложений.

Студенты участвуют в конкурсе от Егора Крида уже второй раз. И так, как дебют остался незамеченным, то сейчас ребята решили поразить всех своей оригинальностью.

la_la_course Rock 'n' roll #la_la_course #ntu #evstigneev #nizhniynovgorod #nnov

Крид выложил объявление о конкурсе 20 сентября. Спустя неделю ролик нижегородцев был в списке претендентов на победу.

la_la_course Мало кто знает, что чуть больше года назад, когда аккаунта @la_la_course ещё не было, мы уже участвовали в конкурсе от @egorkreed Можете посмотреть и оценить

Самих ребят на ролике не видно, чего нельзя сказать об их руках — студенты работали методом «черного кабинета», часто применяемый в кукольных спектаклях. Суть «черного кабинета» такова, что на фоне черных кулис и «задника» сцены перемещающихся актеров в черном практически не видно, что позволяет создать иллюзию оживших кукол в руках актеров. Только в случае с клипом ребята действовали руками, одетыми в белоснежные, светящиеся в темноте перчатки. На черном фоне сначала появилась надпись «Егор Крид», собранная, в буквальном смысле, руками. Потом имя певца сменилось названием трека и танцующим человеком.

la_la_course Ну что, вот мы и стали третьим курсом! Мы прошли ровно половину нашего пути. Будем работать дальше и претворять наши мечты в жизнь.

- Мы переживали, что кто-то обгонит нас по оригинальности, но все делали просто пародии. А перчатки сшила наш мастер Татьяна Владимировна Ягунова для пластического номера под музыку Вивальди. Как видите, пригодились и здесь — рассказали победители.

la_la_course Мы решили поучаствовать в конкурсе @egorkreed #ЦветНастроенияЧёрный

Студенты неразлучны друг с другом и в обычной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О выигрыше ребята узнали, когда Крид отметил их в посте.

- На конкурс отправлено около 100 000 роликов. Я убедился, что у меня самая крутая аудитория и мы самое крутое поколение. А участники с пластическим номером из рук — просто любимцы публики. Такого мы не видели никогда, — поделился впечатлениями от увиденного Крид и поздравил студентов.

egorkreed @la_la_course Поздравляю с победой и огромное спасибо всем, кто принимал участие! Ждите новых конкурсов #ЦветНастроенияЧёрный

- От количества подписчиков и комментариев глючил инстаграм, мы даже не могли посмотреть, что там написано, — эмоционально рассказали будущие актеры.

А подписчики Егора и болельщики радовались такому выбору.

- Егор, на тебя есть надежда! Выбрал победителя не из-за трясущихся задниц, а из-за творческой задумки! — посыпались подобные комментарии на страницу рэпера.

С победителями связался официальный представитель BlackStar и уже на следующий день заветный выигрыш — 100 000 рублей был перечислен ребятам.

- Эти деньги мы потратим на нужды курса. На гастроли, костюмы и декорации, — рассудили студенты. В планах ребят — поехать на заграничный фестиваль.

la_la_course Вот такие весёлые и беззаботные ребята сдали сессию чуть больше месяца назад

Кроме внушительной суммы у студентов наметилось прибавление и среди поклонников. Даже те, кто завидовали издалека — оттаяли и пришли поздравить ребят с успехом. Да что уж говорить, сами преподаватели училища теперь гордятся изобретательными студентами еще больше.