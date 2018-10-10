«Мы не можем спокойно дышать!»: Нижегородцы несколько лет пытаются избавиться от канализационной реки, протекающей в подвале жилого дома

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-10T11:57:16+03:00

Нижегородцы несколько лет пытаются избавиться от канализационной реки, протекающей в подвале жилого дома Фото: СОЦСЕТИ

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Жители дома №17 на улице Архангельская в Нижнем Новгороде не могут спокойно существовать в своих квартирах из-за невыносимого запаха. В подвале постоянно прорывается канализационная труба, содержимое которой выливается прямо на пол.

Все обращения, которые пачками отправляются в администрацию, ДУКи и Роспотребнадзор, не помогают. Специалисты приходят, откачивают эти зловонные массы, но через неделю труба снова прорывается. Замкнутый круг.

Нонне Селивановой повезло меньше остальных. Она проживает в квартире на первом этаже, над подвалом. У Нонны двое детей: девочки пяти и пятнадцати лет. Младшая ходит в садик, а вторая постоянно сидит дома: она страдает инвалидностью. Из-за невыносимого запаха обе девочки постоянно болеют.

Жильцы несколько раз писали обращения в ДУКФото: СОЦСЕТИ

- Ангина, грипп, ОРВИ у нас постоянно. Если ночью просыпаемся, нас, извините за подробности, тошнит. Это ужасно, невыносимо! – рассказала «Комсомолке» нижегородка.

Она вместе с семьей переехала в этот дом четыре года назад. В те времена проблема уже была.

- Нас спасает только то, что с мая по сентябрь мы с детьми живем на даче. В этот период мы дышим свободно. А в сентябре, когда возвращаемся, снова эта вонь.

Мы постоянно пишем заявки в ДУК, звоним, жалуемся на запах, просим уборку подвала. В этом году они знаете, что сделали? Просто у входа в подвал засыпали все песком, - делится женщина.

Невыносимый запах пробивается даже сквозь бетонные полыФото: СОЦСЕТИ

Нонна уже сделала ремонт в своей квартире, даже вскрыла полы и залила их бетоном. Однако и это не помогло избавиться от запаха, он проходит даже сквозь бетон.

По словам нижегородки, дом у них не аварийный: обычная девятиэтажка с двумя подъездами. В этом году в ней заменили лифты. За капремонт все жильцы платят вовремя.

- Тем временем фундамент дома речкой подмывается, стены продолжают впитывать вонь канализации, в квартиры первых этажей переселяются «жители» подвала (жучки, таракашки, мыши, крысы, блохи и прочие гадости), им там сыро жить и пахнет. А ещё появляется плесень на стенах. Короче, живём как в сказке, чем дальше, тем страшней и чем все закончится - никому не известно! – у Нонны настоящий крик души.

Сегодня утром она отправила обращение с фотографиями подвала председателю постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и заместителю председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Николаю Сатаеву. Коллективное письмо поддержали около 200 человек, проживающих в доме №17.

"Комсомолка" отправила запрос в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. В ответе они сообщили, что проведут проверку по данному факту, результаты которой сообщат чуть позже.