«Мы не можем спокойно дышать!»: Нижегородцы несколько лет пытаются избавиться от канализационной реки, протекающей в подвале жилого дома
Жители дома №17 на улице Архангельская в Нижнем Новгороде не могут спокойно существовать в своих квартирах из-за невыносимого запаха. В подвале постоянно прорывается канализационная труба, содержимое которой выливается прямо на пол.
Все обращения, которые пачками отправляются в администрацию, ДУКи и Роспотребнадзор, не помогают. Специалисты приходят, откачивают эти зловонные массы, но через неделю труба снова прорывается. Замкнутый круг.
Нонне Селивановой повезло меньше остальных. Она проживает в квартире на первом этаже, над подвалом. У Нонны двое детей: девочки пяти и пятнадцати лет. Младшая ходит в садик, а вторая постоянно сидит дома: она страдает инвалидностью. Из-за невыносимого запаха обе девочки постоянно болеют.
Жильцы несколько раз писали обращения в ДУКФото: СОЦСЕТИ
- Ангина, грипп, ОРВИ у нас постоянно. Если ночью просыпаемся, нас, извините за подробности, тошнит. Это ужасно, невыносимо! – рассказала «Комсомолке» нижегородка.
Она вместе с семьей переехала в этот дом четыре года назад. В те времена проблема уже была.
- Нас спасает только то, что с мая по сентябрь мы с детьми живем на даче. В этот период мы дышим свободно. А в сентябре, когда возвращаемся, снова эта вонь.
Мы постоянно пишем заявки в ДУК, звоним, жалуемся на запах, просим уборку подвала. В этом году они знаете, что сделали? Просто у входа в подвал засыпали все песком, - делится женщина.
Невыносимый запах пробивается даже сквозь бетонные полыФото: СОЦСЕТИ
Нонна уже сделала ремонт в своей квартире, даже вскрыла полы и залила их бетоном. Однако и это не помогло избавиться от запаха, он проходит даже сквозь бетон.
По словам нижегородки, дом у них не аварийный: обычная девятиэтажка с двумя подъездами. В этом году в ней заменили лифты. За капремонт все жильцы платят вовремя.
- Тем временем фундамент дома речкой подмывается, стены продолжают впитывать вонь канализации, в квартиры первых этажей переселяются «жители» подвала (жучки, таракашки, мыши, крысы, блохи и прочие гадости), им там сыро жить и пахнет. А ещё появляется плесень на стенах. Короче, живём как в сказке, чем дальше, тем страшней и чем все закончится - никому не известно! – у Нонны настоящий крик души.
Сегодня утром она отправила обращение с фотографиями подвала председателю постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству и заместителю председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Николаю Сатаеву. Коллективное письмо поддержали около 200 человек, проживающих в доме №17.
"Комсомолка" отправила запрос в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. В ответе они сообщили, что проведут проверку по данному факту, результаты которой сообщат чуть позже.