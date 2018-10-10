Сергей Морозов: «Мы создаем уникальный прецедент по решению проблем дольщиков»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-10T11:44:09+03:00

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И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о путях решения проблем обманутых дольщиков, ликвидации аварийного жилья и планах по ремонту дорог

- Насколько я помню, в Нижегородской области вы живете уже около года, хотя на должность вас назначили не так давно — до этого вы были советником губернатора по строительству. Каковы ваши впечатления по итогам прошедших месяцев?

- Нижегородская область очень схожа с Санкт-Петербургом, где я работал до этого. Здесь были те же самые проблемы в части подготовки к Чемпионату мира по футболу, которые мы, слава богу, успешно преодолели. Регион обладает огромным туристическим потенциалом, шикарной логистикой, и, по большому счету, перспективы его развития весьма и весьма солидные.

- Еще бы и архитектуры питерской нам добавить.

- До питерской архитектуры мы, конечно же, постараемся дотянуться. Но важнее, наверное, сохранить самобытность Нижнего Новгорода, его историчность, и то значение, которое он приобрел не только для самих нижегородцев, но и для всех жителей России.

- Всем известно, как спешно, и, я бы сказал, героически, сдавалась перед ЧМ-2018 станция метро «Стрелка». Задачи, которые пришлось решать и вам, и Глебу Никитину, были непростыми. Вообще будущее транспортной системы, развитие дорожной сети — это то, что сегодня стоит на первом месте и входит в вашу непосредственную зону ответственности. Какие действия в этой сфере являются на сегодняшний день приоритетными?

- Сейчас даже в самом Нижнем Новгороде очень сложная транспортная ситуация — центр, как мы знаем, практически забит. Поэтому наш основной акцент — это ликвидация мест концентрации ДТП, а также доведение до нормативного состояния региональных, межмуниципальных и местных дорог. На это направлен и вновь сформированный национальный проект «Безопасные и качественные дороги», реализация которого начнется с 2019 года. В связи с этим ассигнования Нижегородской области из федерального бюджета будут увеличены.

- То есть деньги на то, чтобы строить что-то новое, у региона есть?

- Мы не только нашли деньги, но и сформировали перечень автомобильных дорог, которые подлежат ремонту в 2019 году. Сейчас этот перечень направлен в органы МСУ, чтобы у руководителей муниципалитетов была возможность правильно расставить приоритеты оп ремонтной программе.

По сравнению с 2018 годом мы увеличили финансирование программы более чем на 60%, но при этом протяженность отремонтированных дорог вырастет более чем в два раза. Это будет возможно за счет сокращения средней стоимости ремонтных работ.

- Наличие финансирования — это хорошо, но дальше всегда возникают вопросы, связанные с выбором подрядчика. Не раз и не два, компании, выбранные по конкурсу, ремонтировали дороги так, что потом эту работу необходимо было полностью переделывать. Как вы будете контролировать качество ремонта?

- Контроль качества мы начинаем не в ходе выполнения программы ремонта, а уже на стадии ее формирования. Во-первых, мы увеличили финансирование, выделяемое на диагностику автомобильных дорог, для того, чтобы подойти к процессу более адресно. В этом году мы проведем оценку более 3 тысяч километров дорожного полотна — это те дороги, ремонт которых сейчас является приоритетным.

- То есть не получится так, что один и тот же участок ремонтируют два года подряд?

- Совершенно верно. Более того, оценка будет проводиться на основании инструментальных замеров, а не на глаз, как это было раньше.

- А как все-таки быть с подрядчиками? Как их контролировать?

- Это комплексный подход. Недобросовестные подрядчики, которые считают, что могут заработать, некачественно выполняя свою работу, не должны присутствовать на рынке. Для этого вся система контроля качества будет выстроена как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

- Под вашим личным контролем?

- В том числе. Сейчас развивается лабораторный контроля качества, формируется контроль качества на стадии подбора материалов,, которые используются в ремонте. В частности, мы планируем использовать улучшенные битумные вяжущие материалы.

- Вы упомянули о том, что одной из ваших задач является разгрузка аварийных участков, очевидно, за счет изменений в логистике. Можете рассказать про это подробнее?

- На сегодняшний в регионе зафиксировано свыше 200 мест концентрации ДТП. Наша задача в соответствии с национальным проектом — сократить их не менее чем в два раза, и мы собираемся достичь этого показателя гораздо раньше установленных сроков, несмотря на то, что мы продолжаем выявлять новые аварийные участки. Эта работа, в первую очередь, предполагает проведение мероприятий по обустройству автомобильных дорог, разделению транспортных потоков и установке новых дорожных знаков. Во-вторую очередь, это, конечно, информирование участников дорожного движения об опасности тех или иных участков.

- Одна из самых болезненных тем в регионе на сегодняшний день — это проблема обманутых дольщиков. Вы этим вопросом тоже занимаетесь достаточно давно, и, есть мнение, что это целиком и полностью ответственность властей. Есть впрочем, и другая точка зрения, согласно которой дольщики сами зачастую связываются с недобросовестными застройщиками, и, прельстившись низкой ценой квадратных метров, попадают в беду. Тем не менее, что на сегодняшний день, делается в регионе для того, чтобы решить проблему?

- Ситуация в Нижегородской области действительно сложилась непростая. Мы только недавно стали взаимодействовать с дольщиками напрямую, организовав совместную приемную Госстройнадзора и министерства строительства региона. В результате число людей, которые были включены в реестр обманутых дольщиков, резко увеличилось — их уже около полутора тысяч. Мы работаем с каждым проблемным объектом — неважно, включен он уже в спецреестр или потенциально может туда попасть. В мае по поручению Глеба Никитина была создана межведомственная комиссия, которая занимается эти вопросами. Уже состоялось два заседания, несмотря на то, что мы планировали собирать ее раз в квартал. Безусловно, когда-нибудь мы перейдем к такому формату, но сегодня мы позволить себе этого не можем.

- Что решено по главному проблемному объекту — ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе?

- Мы договорились с администрацией и городской думой Нижнего Новгорода о передаче областному правительству акций АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству». На ее базе мы планируем создать регионального оператора по завершению строительства вышеупомянутого жилого комплекса. В целом проблема с объектами ГК «Квартстрой», как мы знаем, достаточно большая — в Нижнем Новгороде и области по вине девелопера пострадали порядка 2600 человек, из них почти 1900 — непосредственно в Новинках. Многие дольщики относятся к категории нуждающихся, но при этом они вынуждены снимать жилье в аренду, продолжая при этом платить ипотеку.

В этом году мы планируем направить заявку в Минстрой России о замене застройщика и признания им нашего регоператора. До этого проект завершения строительства мы прорабатывали с рядом достаточно крупных инвесторов и предлагали, как я считаю, достаточно интересные условия, однако действующее законодательство на сегодняшний день не позволяет застройщику осуществлять финансирование котловым способом. Каждый объект — это отдельный спецсчет, отдельное внимание со стороны банка, проектное финансирование и так далее. Поэтому мы сформировали специальную финансовую модель, которая уже согласована со Сбербанком, выступающим в роли нашего партнера по проекту. По сути, мы хотим вместе с федеральными органами исполнительной власти, вместе с Минстроем создать прецедент, которого в России еще не существует, и уверены, что те обязательства, которые губернатор ранее озвучил, до 2021 года будут выполнены в полном объеме. Ввод первых домов в эксплуатацию, по нашим расчетам, произойдет уже в первом полугодии следующего года.

- Хочу задать еще один вопрос — когда-то Нижний Новгород был, по сути, деревянным городом, и сейчас у нас есть много аварийного жилья, которое никак не попадает под категорию объектов культурного наследия. Как вы собираетесь эту проблему решать, и существует ли на сегодняшний день некая программа, которая позволит наконец-то привести город, особенно его центр, в порядок?

- Такая программа есть. Более того, по инициативе губернатора мы предложили ее как пилотный проект в рамках более крупной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», поставили достаточно амбициозные планы и запросили софинансирование на их реализацию. В рамках пилотного проекта мы сформировали зону, куда входит, в частности, улица Ильинская, и которую мы планируем развивать. Приоритет, который определил Глеб Никитин — это сохранение практически каждого дома в исторической части города. В нашем понимании, без сохранения самобытности пространственное развитие невозможно.

Кроме того, мы сейчас входим в еще один федеральный проект по устойчивому сокращению аварийного жилья. К сожалению, был разрыв по исполнению предыдущей подобной программы, из-за чего у нас опять накопился достаточно серьезный объем аварийного фонда — на сегодняшний день в целом по региону он составляет 288 тысяч квадратных метров без учета ветхого жилья, которое до настоящего времени муниципалитеты не признают аварийным, поскольку источники финансирования на его ликвидацию отсутствуют. Мы планируем, что до конца текущего года сформируем региональную программу, которая станет частью федеральной, и со второго квартала 2019 года она вновь заработает.

- То есть все деревянные дома в центре будут восстановлены, я правильно понимаю?

- Не совсем. Каждый объект мы будем рассматривать в индивидуальном порядке — это предмет работы целой комиссии. Будет учитываться не только состояние самих объектов, но и использование дворовых территорий. Наша задача — именно формирование комфортной городской среды, как это обозначено в названии программы, с безусловным сохранением объектов культурного наследия.