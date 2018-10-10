Медсестру «Айболита», которая обожгла новорожденную горячей грелкой, приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-10T10:56:46+03:00

В ходе предварительного расследования женщина свою вину признала полностью, однако на суде этого отрицала Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В ноябре прошлого года в нижегородской детской больнице №27 «Айболит» произошла трагедия. Новорожденная девочка получила сильные ожоги ягодиц: кожа на них почернела и отслаивалась. Оказалось, что медсестра, которая на тот момент работала в отделении, решила согреть двухнедельную малышку. Она налила горячую воду в резиновую грелку и вышла из палаты, а когда вернулась, последствия уже были необратимы.

После того случая 42-летнюю медсестру уволили из больницы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный сам поставил его в опасное для здоровья состояние».

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, обвиняемая знала, что нельзя принимать решений без ведома лечащего вчера, и, тем не менее, воспользовалась грелкой. При этом она не сообщила о своих действиях другому медицинскому персоналу, в том числе ни лечащему врачу, ни дежурному врачу больницы.

В ходе предварительного расследования женщина свою вину признала полностью, однако на суде этого отрицала.

Вчера, 9 октября 2018 года, ее приговорили к исправительным работам на срок 10 месяцев.