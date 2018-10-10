ФК «Нижний Новгород» вошел в ТОП-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе

«Отчислен за неуспеваемость и поделку документов»: что известно про младшего брата футболиста Кокорина, засветившегося с ним в драках

Младший брат Кокорина, засветившийся с ним в драках, был отчислен из вуза за неуспеваемость и подделку документов [видео]