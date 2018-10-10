2018-10-10T09:54:06+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» вошел в ТОП-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе

Всего же в списке оказалось три российских клуба
Юлия ДАНЧЕНКО
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ФК «Нижний Новгород» вошел в ТОП-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. Фото: ФК ННФК «Нижний Новгород» вошел в ТОП-25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. Фото: ФК НН
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Агентство Deportes&Finanzas составило список из 25 самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе. Первые строчки заняли Германия и Англия. Однако оказались в ТОП-25 и три российских клуба. На девятое место попал волгоградский «Ротор». Средняя посещаемость матчей клуба в начале сезона составила 26 975 зрителей. ФК «Нижний Новгород» занял 14-ю строчку. Матчи нижегородских футболистов приходит смотреть 23 829 человек. Также в список самых посещаемых команд вторых дивизионов в Европе попал клуб «Мордовия». К ним на игры в среднем приходит 20 653 человека. В результате клуб попал на 24 место.

Первая десятка ТОП-25 выглядит так:

1. «Гамбург» Германия — 50 208

2. «Кельн» Германия — 48 093

3. «Лидс» Англия — 32 942

4. «Астон Вилла» Англия — 31 440

5. «Санкт-Паули» Германия — 29 447

6. «Ланс» Франция — 29 428

7. «Динамо» Дрезден, Германия — 28 121

8. «Ноттингем Форест» Англия — 27 021

9. «Ротор» Россия — 26 975

10. «Твенте» Нидерланды — 26 150

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