Сергей Баринов: «Состояние заброшенных соцобъектов сейчас - это следствие неверных управленческих решений на всех уровнях»

9 Окт. 10:00 2018-10-09T19:13:23+03:00

Региональный министр имущественных и земельных отношений о заброшенном ДК им. Ленина, «Юпитере» и методах борьбы с нерадивыми собственниками зданий

Изменить размер текста: A A

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!