Сергей Баринов: «Состояние заброшенных соцобъектов сейчас - это следствие неверных управленческих решений на всех уровнях»
Региональный министр имущественных и земельных отношений о заброшенном ДК им. Ленина, «Юпитере» и методах борьбы с нерадивыми собственниками зданий
министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. Фото: АНАСТАСИЯ МАКАРЫЧЕВА
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Сергей Баринов: «Состояние заброшенных соцобъектов сейчас - это следствие неверных управленческих решений на всех уровнях»
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