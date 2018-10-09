9 Окт. 10:00 2018-10-09T19:17:28+03:00

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Она уже «прошлась» по Урганту и Познеру, а сегодня пришла на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM! Учительница русского языка и литературы из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман устала от неграмотности шоуменов и ведущих центральных телеканалов и решила завести блог «Училка vs ТВ» на Youtube. Первое же видео вызвало невероятный хайп, тему уже прокомментировал гуру российской журналистики Владимир Соловьев, а сама Татьяна пришла на Радио «КП» и откровенно рассказала о себе, своем блоге и отношении к русскому языку.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/672540" frameborder="0"></iframe> «Училка»-блогер Татьяна Гартман: «Следующий на очереди – Максим Галкин».Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ