«Училка»-блогер Татьяна Гартман: «Следующий на очереди – Максим Галкин»
Она уже «прошлась» по Урганту и Познеру, а сегодня пришла на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM! Учительница русского языка и литературы из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман устала от неграмотности шоуменов и ведущих центральных телеканалов и решила завести блог «Училка vs ТВ» на Youtube. Первое же видео вызвало невероятный хайп, тему уже прокомментировал гуру российской журналистики Владимир Соловьев, а сама Татьяна пришла на Радио «КП» и откровенно рассказала о себе, своем блоге и отношении к русскому языку.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Училка»-блогер Татьяна Гартман: «Следующий на очереди – Максим Галкин».Гость в студии – Нижний НовгородАлексей КАЗАКОВЦЕВ
«Училка»-блогер Татьяна Гартман: «Следующий на очереди – Максим Галкин»