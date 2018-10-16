Нижегородские комсомольцы уже начали праздновать 100-летний юбилей ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-16T18:15:46+03:00

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В связи с грядущим 100-летний юбилеем ВЛКСМ «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде решила дать старт активной фазе для того, чтобы с размахом отметить столь значимый день рождения. 16 октября в стенах нашей редакции прошла пресс-конференция, где бывшие комсомольцы рассказали о своих прошлых подвигах, завоеваниях и планах на будущее.

Для этого «Комсомолка» пригласила и.о. вице-губернатора Нижегородской области, председателя оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ Евгения Люлина, исполнительного директора Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» Сергея Бурнина и проректора по внеучебной работе НГТУ имени Р.Е.Алексеева Виктора Могутнова.

- Необычно присутствовать на пресс-конференции, посвященной комсомолу, после того как я перестал работать в обкоме комсомола, - улыбнулся Евгений Люлин.

Воспоминания тут же нахлынули на участников пресс-конференции.

- Комсомольцы строили заводы, создавали колхозы, во время Великой Отечественной войны на заводах совершались настоящие подвиги, когда люди работали по три смены: за себя и за двух друзей, которые ушли на фронт, - начал Евгений Людин. – Комсомол строил целые микрорайоны - Кузнечиха, Щербинки, Седьмой микрорайон в Сормове. Все это комсомольские стройки.

Кроме того, все участники пресс-конференции согласились с тем, что Комсомол был настоящей кузницей кадров.

- Нет другой возможности в 18 – 20 лет брать на себя ответственность за коллективы, организацию мероприятий, за судьбы других людей, - увлеченно рассказывал Евгений Люлин. - У каждого были свои проблемы: с работой, жильем, детскими садами и нужно было эти интересы защищать. И ты учишься работать со старшими, начальством, организовывать этих людей. Надо было еще и строить детские клубы, нужны были тренеры для этих клубов. Было много и других функций -культурных, спортивных. Все это возлагалось на секретаря комсомольской организации. Когда человек в таком возрасте получает колоссальный опыт управления - это бесценно.

Возродить это сегодня пытаются в НГТУ имени Р.Е. Алексеева, где в 2000-х годах были вновь созданы студенческие отряды. Сегодня действует строительный, педагогический, студенческий отряд проводников.

- Студенческие комсомольские отряды - это удивительная школа, это воспитание лидеров, - говорит проректор по внеучебной работе НГТУ имени Р.Е.Алексеева Виктор Могутнов.

Студенты нижегородского политеха сегодня работают на всех атомных стройках страны. И уже два года подряд на строительстве атомных станций Китая, Индии, Бангладеш. В этом году студенческие отряды ездили в Турцию.

- Попасть во всероссийский отряд строительства атомных станций не так просто, - с гордостью сказал Виктор Могутнов. - И они оттуда приезжают совершенно другими ребятами. Это готовые лидеры, будущие специалисты.

Возродить комсомольское движение нижегородцы хотят во всей области.

- С самого начала наш оргкомитет обозначил главную задачу - восстановить государственный подход к работе с молодежью по организации помощи молодежи и молодежным организациям, - рассказал Евгений Люлин. – И мы не прекратим эту работу после 29 октября. Мы должны довести все до ума, и считаем, что в каждом районе области должны быть разработаны программы по работе с молодежью и молодежными организациями.

Кроме того, Евгений Люлин призвал объединиться все молодежные организации. Причем, не важно какой направленности организация – политическая, культурная, спортивная. Только объединившись, можно решать насущные проблемы.

- Никакая власть не могла нас игнорировать, - с запалом продолжал Евгений Люлин. - Если на пленумах принимались какие-то решения: строительство жилых комплексов, развития спортивных баз, нас слушали, от нам никто не мог отмахнуться. Комсомол – это была мощь. И, мне кажется, это должно вернуться.

Но это все долгая работа. А накануне дня рождения ВЛКСМ, который пройдет 29 октября, настроение у бывших комсомольцев приподнятое. И мероприятия в честь юбилея тоже проходят задорные и радостные. Торжественно отмечаться праздник будет 28 октября в нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина, куда приглашены известные нижегородские комсомольцы Сергей Кириенко и Алексей Лихачев. А 29 октября возле администрации Автозаводского района произойдет вскрытие капсулы времени, которые комсомольцы конца 1960-х годов оставили потомкам, которые будут праздновать 100-летний юбилей ВЛКСМ.

Однако праздничное настроение комсомольцы начали создавать заранее. Так, 17 октября в Нижегородской филармонии состоится гала-концерт победителей фестиваля «Песни Александры Пахмутовой», который проходил по всей Нижегородской области.

Кстати, именно благодаря ему молодое поколение узнало, что оказывается и в советское время была любовь.

- Были мы в лагере «Лазурный», я награждал победителей фестиваля «Песни Александры Пахмутовой» и говорю: «Хорошо, что вы и про любовь вспомнили, потому что мы не рельсы и шпалы тягали, но и любили, пели играли - жили полной жизнью», - вспоминает исполнительный директор Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» Сергей Бурнин. - Через некоторое время подходит парень лет 11-12 и спрашивает: «А правда, что в ваше время любовь была?».

Кроме того Сергей Бурнин, рассказал об уникальной акции «Почтовая карточка», которая проходит в Нижегородской области. Активисты раздают нижегородцам открытки, посвященные Комсомолу, и предлагают отправить их родственникам с лучшими пожеланиями.

- В почтовых ящиках люди привыкли видеть квитанции о квартплате, а вот привет от родных уже не приходит, - с сожалением сказал Сергей Бурнин.

Но акция должна немного исправить эту печальную картину.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде поздравляет всех бывших комсомольцев со 100-летним юбилеем.