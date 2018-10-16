Нижегородские участники «Битвы экстрасенсов» братья Никара - не те, за кого себя выдают

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-16T16:01:28+03:00

Нижегородские участники «Битвы экстрасенсов» бартья Никара не те, за кого себя выдают Фото: СОЦСЕТИ

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Впервые за 19 сезонов популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» в нем приняли участие нижегородцы - братья Артемий и Владимир Никара. И, конечно же, земляки ждали от них настоящих чудес. Но были разочарованы: с заданиями они справлялись плохо, да и ведущий Алексей Сафронов назвал их хитрецами, а не экстрасенсами и обвинил в жульничестве.

Кто такие братья Никара

Сами браться рассказывают, что они близнецы и родились в Каире, а позже оказались в Нижнем Новгороде. По их словам, они окончили университет имени Лобачевского. Магические силы у них якобы стали проявляться с шести лет, но дети не придавали им значения. Свои способности они объясняют помощью не родившегося брата.

- Когда наша мама была беременная, УЗИ показывало, что будет три ребенка, - рассказал Артемий Никара.

- Но так получилось, что наш третий брат не получил физическую оболочку и остался с нами на ментальном уровне, - продолжил Владимир.

Начало карьеры Артемия НикараФото: СОЦСЕТИ

После этой истории сразу возникает масса вопросов. Первое несовпадение, которое бросается в глаза – УЗИ и брат, не получивший физическую оболочку. Любой врач скажет, что ультразвуковое исследование как раз и делают, чтобы увидеть так называемую физическую оболочку. Если тела нет, то УЗИ ничего не покажет. Так что рассказ про ментального брата, который сначала был, а потом таинственным образом исчез, выглядит, мягко говоря, неправдоподобно.

Теперь Каир. Почему бы и нет, спросите вы. Однако «Комсомолка» привыкла проверять факты. И первым помощником в этом деле является интернет, который хранит всю информацию, которая когда-либо туда попадала. Оказалось, что Каир как место рождения появилось только в «Битве экстрасенсов». До этого Артемий, а ранее просто Артем, не стесняясь, называл местом рождения Нижний Новгород.

Первоначально группа называлась Band-NIKARAФото: СОЦСЕТИ

Свой возраст братья Никара тоже скрывают. Однако «Комсомолка» выяснила, что Артемий родился в 1993 году и не 22 декабря, как значится на его официальной страничке в социальных сетях, а 25 июля. Но дальше – больше. Во Владимире Никара интернет распознал Владимира Сорокина. В 2009 году он окончил школу, а это значит, что сейчас ему 27 лет, то есть Владимир на два года старше Артемия. Также удалось выяснить, что в 2016 году с 29 февраля по 28 мая жил в Бельгии, где был волонтером.

- Он помогает в организации досуга людей с ограниченными возможностями, а в свободное время – ходит на курсы французского языка и путешествует по Европе, - написала группа WORK AND TRAVEL - Работа и Обучение за рубежом.

Обычная жизнь Владимира до того, как он стал называть себя экстрасенсомФото: СОЦСЕТИ

За это Владимиру написали хорошую рекомендацию на французском языке:

- Настоящим подтверждаю, что месье Владимир Сорокин принят в нашу волонтерскую ассоциацию, которая принимает 18 инвалидов, - написано в официальной бумаге. - Волонтерская программа проходила с 29 февраля по 28 мая 2016 года в городе Офен (Бельгия). Месье Владимир Сорокин показал мотивацию в процессе, прилежность в данной сфере.

Рекомендация, которая была выдана Владимиру за его участие в волонтерском движенииФото: СОЦСЕТИ

Немного покопавшись во всемирной паутине, оказалось, что и Артем некоторое время назад тоже носил фамилию Сорокин. Ну что ж, они действительно братья. Да и университет имени Лобачевского значится у обоих братьев в качестве места учебы. У Артемия удалось найти и отсылку на факультет социальных наук, куда он поступил в 2011 году.

Страничка в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

Магия Никара

Ну а что же с их экстрасенсорными способностями? Оказывается, экстрасенсами они стали сравнительно недавно. Два года назад они приняли участие в шоу «Сверхъестественный отбор» на ТВ3. После чего на их страничках в социальной сети появились навязчивые объявления о приеме посетителей только после предварительной оплаты. В начале своей карьеры экстрасенсов братья общались с помощью гаджетов. Личные приемы если и были, то, видимо, крайне редко.

А вот пугающий образ появился у них давно. Он был придуман для музыкальной группы Nikara, где пели Владимир и Артем. Нижегородцы даже могли их видеть на Дне города в 2015 году.

Выступление группы Nikara на Дне города в 2015 годуФото: СОЦСЕТИ

То, что Владимир музыкант подтверждает и группа WORK AND TRAVEL:

- Владимир - музыкант нижегородской группы Nikara, неожиданно для самого себя решил на время круто изменить свою жизнь и поучаствовать в волонтерском проекте в Бельгии! – написано на их страничке в социальной сети.

Музыкой, судя по всему, братья были увлечены серьезно. Они сами писали песни, вели Youtube – канал. Были у них и свои клипы. К сожалению, все свои музыкальные шедевры они постарались скрыть. Однако «Комсомолка» все же разыскала один из них.

Песня нижегородской группы Nikara.

Побывали они и в Москве. Любовь к музыке подтверждают многочисленные странички, куда братья заходят из своих социальных сетей. Здесь и различные музыкальные группы, и сайты, посвященные музыке, и звукозаписывающие компании.

Братья, покоряющие музыкальным олимпФото: СОЦСЕТИ

Но, видимо, музыка не приносила столько денег, и они решили переквалифицироваться в экстрасенсы, став братьями-близнецами Никара с «ментальным» третьим братом.

Битва экстрасенсов

Небольшой опыт в бизнесе экстрасенсов не позволил им достойно выступить на шоу «Битва экстрасенсов». Братья постоянно ошибались и даже, когда им удавалось выполнить задание, к ним появлялось много вопросов.

Первое шоу экстрасенсов на ТВ3Фото: СОЦСЕТИ

На задании «Багажник», где предлагается найти человека, спрятанного в багажник одного из 30 автомобилей, братья нашли девушку. Но она заподозрила их в мошенничестве. Вроде как через заднее стекло хечбэка видно, есть кто в багажнике или нет.

- Уж простите, но мне кажется, что фонарик просвечивал. Когда я это заметила, сразу перевернула его вниз. Но они уже подходили к машине… - пояснила Наталья.

Со второй попытки братья Никара с этим заданием не справились.

Братья в составе группы NikaraФото: СОЦСЕТИ

Следующим заданием было с завязанными глазами определить, кто находится перед ними.

- Мужчина, связанный с тяжелой атлетикой, - предположил Артемий.

- По моим ощущениям, больше энергетика женская, - заявил Владимир.

Сняв маски, братья увидели перед собой знаменитую телеведущую Дану Борисову, которая, мягко говоря, была не в восторге от работы двух братьев.

Братья в составе группы NikaraФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, братья не смогли вывести ведущего шоу из лабиринта, а также не смогли определить, кто изображен на перевернутых фотографиях, которые висели перед ними. Не смогли братья рассказать и об убитом подростке и показать место убийство. В результате в конце четвертой серии «Битвы экстрасенсов» их выгнали из шоу.

Жизнь братьев до карьеры экстрасенсовФото: СОЦСЕТИ

Группа Nikara в начале музыкальной карьерыФото: СОЦСЕТИ

С виду обычные людиФото: СОЦСЕТИ

Группа Band-NIKARAФото: СОЦСЕТИ