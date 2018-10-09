2018-10-09T18:58:25+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде планируют построить сразу две станции снеготаяния

Правда, заработают они только следующей зимой
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде планируют построить сразу две станции снеготаяния.В Нижнем Новгороде планируют построить сразу две станции снеготаяния.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Гигантские сугробы, заторы на дорогах и занесенные тротуары – все это давно стало привычным делом для Нижнего Новгорода. Одной из причин столь плачевной ситуации считается нехватка станций снеготаяния. Как ни крути, а одна станция на весь город – это в море капля. Однако теперь в этой проблеме наметился прогресс.

- В этом году мы выступили с инициативой концессионного соглашения по строительству двух новых станций снеготаяния, - сообщил на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. – Одна из них будет расположена в Приокском районе, а вторая – в Нижегородском. В первом случае есть определенные проблемы с землей, которые сейчас пытается решить городская администрация. Если это сделать не удастся, то мы рассмотрим вариант с мобильными комплексами снеготаяния. Их примерная стоимость составляет 15-20 миллионов рублей. Мощность у них, конечно, поменьше, но зато их можно вывозить прямо на место. Что касается Нижегородского района, то там проблем с землей нет. Дополнительный участок примыкает прямо к нашим очистным сооружениям. Этот проект полностью готов к реализации.

Кроме того, частью концессионного соглашения должна стать и существующая станция снеготаяния в Советском районе. Ее планируется переоборудовать и переоснастить, за счет чего будет увеличена ее мощность. Правда, все это удастся сделать только к следующей зиме.

- Мы планируем подать заявку на участие в концессии от лица нашего дочернего предприятия в конце октября – начале ноября, - сообщил Николай Николюк. – Однако уже следующую зиму мы должны встретить с двумя, а то и с тремя станциями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,5-3 тысячи кубометров снега в сутки – перерабатывает станция снеготаяния в Советском районе

7 тысяч кубометров снега в сутки – станция в Нижегородском районе

3,5 тысячи кубометров снега в сутки – станция в Приокском районе

КОМПЕТЕНТНО

Михаил Кузнецов, председатель постоянной комиссии гордумы по экологии:

- У нас в городе главная станция снеготаяния называется «Весна». И это не совсем правильно. Существуют технологии – не очень сложные, не слишком дорогие – по организации станций снеготаяния. Администрация города в сотрудничестве с «Нижегородским Водоканалом» запускает две станции: одну в Приокском районе, другую – в Артемовских лугах. Существующая станция в Советском районе также будет включена в концессию. Это, безусловно, правильное дело. Мы считаем, что введение дополнительно двух станций на 40-50% решит вопрос вывоза снега в городе. Единственный акцент, на который депутаты хотят обратить внимание, чтобы кроме песка из таящего снега каким-то образом еще вымывались нефтяные фракции.

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