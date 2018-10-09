Мусор в Нижнем Новгороде будут вывозить по-новому

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-09T17:17:34+03:00

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О том, что в мусорной отрасли грядут глобальные реформы, в Нижегородской области заговорили еще несколько лет назад. Тогда власти даже обещали наладить к чемпионату мира по футболу раздельный сбор мусора. Но не сложилось. После мундиаля жители уже и думать забыли о современных «мусорных» технологиях, как вдруг грянула новость - с 1 января 2019 года полностью изменится схема обращения с твердыми бытовыми отходами.

- Новая система подразумевает введение нового института - так называемого регионального оператора по обращению с отходами, - сообщил на заседании комиссии гордумы по экологии начальник отдела учета опасных объектов и регулирования обращения с отходами регионального минэкологии Иван Казаков. - Именно региональный оператор будет отвечать за организацию всего процесса - от транспортировки мусора до безопасного захоронения отходов. Регулировать его деятельность будет территориальная схема обращения с отходами.

Сейчас министерством экологии уже проведены конкурсы по выбору региональных операторов для всех районов области. Всего их будет девять.

- Что касается Нижнего Новгорода, то его территория разделена на две зоны. Первая из них включает в себя все районы города, кроме Сормовского. Обслуживать ее будет компания «Нижэкология-НН», - рассказал Иван Казаков. - А вторая включает в себя только Сормовский район. Ее обслуживание возьмет на себя компания «Управление отходами-НН». Сейчас все региональные операторы уже завершают подготовительную работу и получают тарифы в РСТ.

Правда, сами представители мусорной отрасли уверяют, что дела обстоят вовсе не так радужно. К примеру, инфраструктура большинства контейнерных площадок в нашем городе попросту не приспособлена для раздельного сбора мусора.

- Мы провели инвентаризацию площадок на территории Сормовского района и пришли к выводу, что 400 из них не соответствуют требованиям санитарного законодательства. По 95 адресам контейнерные площадки отсутствуют вовсе, - рассказала генеральный директор ЗАО «Управление отходами-НН» Надежда Гаврилова. - Лично мы для себя поставили задачу с первых же дней работы наладить раздельный сбор мусора. Однако из 520 существующих площадок такая возможность есть только на 87. Это крайне низкий показатель. Кроме того, в частном секторе вообще отсутствует инфраструктура по сбору и транспортировке мусора.

КОМПЕТЕНТНО

Клара Романова, эксперт-эколог Ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами:

- С 1 января 2019 года введение новой системы обращения с отходами в Нижегородской области невозможно, поскольку есть нарушение федерального законодательства. В соответствии с требованиями региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании региональной программы и территориальной схемы обращения с отходами. Первого документа в Нижегородской области нет совсем, а второй не соответствует реальной действительности. Принятая два года назад территориальная схема не соответствует требованиям федерального законодательства.