«Я никогда его не видела, а он даже не знает о моем существовании»: 28-летняя нижегородка пошла на телешоу, чтобы найти своего отца

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-09T16:13:13+03:00

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28-летняя Яна из Нижнего Новгорода приняла участие в телешоу «Зов крови». Девушка решила найти своего родного отца, который даже не знает о ее существовании. Мать Яны никогда и ничего не рассказывала ей об этом мужчине – Яне известно лишь, что его зовут Александр Трусов.

Мать и отец нижегородки познакомились в 80-х годах в Горьком, когда вместе работали на теплоходе: Ирина официанткой, а Саша матросом. Когда девушка забеременела, молодой человек уже уехал из города, а о будущем ребенке и знать и не знал. Но вспоминать те времена мама Яны отказывается наотрез.

- Мам, скажи, это точно мой отец? – решила окончательно убедиться девушка, прежде чем взяться за поиски.

- Да, конечно, - ответила Ирина в ходе разговора с Яной по громкой связи.

Старт поискам был дан. Первое, что сделала нижегородка – отправилась к своей любимой бабушке, чтобы выяснить хоть какие-то подробности. Женщина дала внучке фотографию и показала Александра Трусова.

После этого Яна поехала в речной порт Нижнего Новгорода, чтобы попробовать найти отца через его возможных коллег. И там появилась первая зацепка: один из работников дал ей контакты второго штурмана, который в те времена работал на теплоходе «Лев Доватор» - том самом, где познакомились Ира и Саша почти 30 лет назад. От него Яна узнала, что ее отец, скорее всего, учился в нижегородском речном училище, а данные о нем могли сохраниться в архиве. Туда девушка и отправилась. Там она узнала место рождения Александра и его возраст.

Попытаться найти предполагаемого отца Яна решила через соцсети. Однако Александров поиск ей не дал, зато нашел Никиту Трусова. В отчаянии девушка написала ему: вдруг родственники? По счастливой случайности Никита действительно оказался родственником того самого Александра Трусова – его сыном. Представившись журналисткой, Яна получила номер Александра и назначила ему встречу.

Пункт назначения – Москва. Яна отправилась в столицу, чтобы увидеть отца. Она не сомневалась – они действительно родные люди. Встреча получилась очень трогательной: девушка не смогла сдержать слез и сразу сказала Александру, что он – ее отец.

Первая встреча Яны с предполагаемым отцом

- Когда я ее увидел, сразу понял, что это моя дочь, - поделился мужчина на камеру. Оказалось, все эти годы он знал, что в Горьком у него родилась дочь.

Об этом ему написала в письме Ольга – тетка Яны. От помощи Александра семья тогда отказалась.

- Я лишил ее многого. Отцовской любви, она ведь так и росла без отца. Я готов это восполнить, - расчувствовался мужчина после встречи с Яной.

Они отправились в клинику, чтобы сдать анализы для теста ДНК, после чего поехали в Нижний Новгород. Яна привела Александра домой, показала город. Мать девушки на телефон так и не ответила, хотя девушка очень хотела, чтобы она встретилась с ее отцом.

Яна не сомневалась в том, что Александр - ее отец

Когда пришли результаты анализов, Яна поняла, что попала в тупик. Вероятность отцовства – ноль процентов! Сначала нижегородка подумала, что это ошибка, и уговорила мать сделать расширенный анализ вместе с ними. Но опасения подтвердились еще раз: Александр не является отцом Яны.

- Никого больше не было на теплоходе. Я не понимаю, как такое может быть, - возмутилась Ирина.

Однако Яна уверена, что все эти годы мать врала ей, утверждая, что Александр Трусов – ее отец. Девушке пришлось смириться: она никогда не узнает правду.

- Если ей так будет легче, пусть. У меня есть мой муж. Направлю все свои силы на новую семью, - сквозь слезы сказала Яна.