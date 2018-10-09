Музей науки и техники предложили создать на Стрелке

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-09T14:48:25+03:00

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Территория Стрелки и знаменитые пакгаузы давно стали яблоком раздора для всей нижегородской общественности. С одной стороны, и власти, и общественники признают, что пакгаузы нужно сохранять, а саму территорию как можно скорее благоустраивать. Но как только дело доходит до конкретных проектов, тут же разгораются споры.

Мемориальный комплекс, православный парк, образовательный центр, новый порт - каких только предложений не выдвигали нижегородцы по использованию Стрелки. И вот новая версия - на этот раз здесь предложили создать музей науки и техники. Инициаторами этой идеи стала Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.

Часть экспонатов планируют разместить прямо на набережной. ФОТО: Дума Нижнего Новгорода.

- Нижний Новгород - город с большим культурным и инженерным наследием. Однако в отличие от большинства развитых российских и зарубежных городов, здесь нет площадки, где можно было бы увидеть все технические достижения прошлых лет и современные разработки, - напомнил заместитель генерального директора ассоциации Денис Замотин. - Да, у нас есть технический музей, есть музей радиолаборатории - но все это разрозненные фрагменты. Концептуально объединить их все мог бы музей науки и техники на Стрелке. Причем красивые ажурные пакгаузы, которые признаны сегодня объектами инженерного и культурного наследия, могли бы стать его составной частью.

Чтобы нижегородцы могли любоваться не только достижениями научной мысли, но и самими пакгаузами, их предлагается обшить прозрачными материалами - специальным пластиком или стеклопакетами. С одной стороны, они способны выдержать натиск ветров, а с другой - не испортят внешний облик Стрелки.

- Само создание музея и его содержание должно, конечно, осуществляться за счет бюджета - городского, областного или федерального, - уверен Денис Замотин. - Мы как ассоциация промышленников и предпринимателей готовы взяться за тематическое наполнение его экспозиционной части. Мы уже даже сделали определенные наработки того, какие экспонаты могут туда войти: это и разработки в сфере атомной энергетики, и оборонной промышленности, и самолетостроения, и наследие Алексеева, и продукция ГАЗа, которая является символом Нижегородской области. Хорошо бы реализовать этот проект к 800-летию города.

Тем не менее пока этот проект существует только на уровне концепции или, проще говоря, воздушного замка. Нет ни сроков его реализации, ни источников финансирования, ни даже примерного объема необходимых инвестиций.

- Год назад эта идея обсуждалась с губернатором Нижегородской области, - напомнил депутат городской думы, председатель правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дмитрий Краснов. - Тогда было решено, что Ассоциация разработает эту концепцию, а затем начнутся ее обсуждения с общественностью и с экспертным сообществом.

В общем-то сейчас городские власти так и намерены поступить. По итогам обсуждения концепции на заседании комиссии гордумы по экономике депутаты решили создать рабочую группу. Для этого они хотят обратиться с официальным письмом в адрес губернатора и главы города.

Немалую часть среди экспонатов займут разработки оборонной промышленности. ФОТО: Дума Нижнего Новгорода.

Немалую часть среди экспонатов займут разработки оборонной промышленности. ФОТО: Дума Нижнего Новгорода.

- Мы вынесем этот вопрос на заседание городской думы и напишем обращение к главам города и региона, - пообещал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству гордумы Николай Сатаев. - После этого будет создана рабочая группа и разработан план мероприятий. Сейчас у нас есть реальные перспективы создания такого музея, потому что к этому подключилась наша Ассоциация промышленников и предпринимателей, а также все промышленное сообщество. У нас есть площадка, есть предприниматели, заинтересованные в этом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Марина Игнатушко, архитектурный критик, руководитель общественного объединения «Открытая Стрелка»:

- Мы последние несколько лет как раз занимались сохранением пакгаузов на территории бывшего порта. Могу сказать, что идея технического музея замечательная. Я сама очень люблю ходить по техническим музеям, особенно хороши заграничные. Но надо помнить, что создание музея - это очень долговременная задача. И заниматься этим должны не чиновники и не депутаты, а специалисты по музейному проектированию. Тут требуется провести массу обсуждений и принять важные решения. Но делать это нужно быстро - московский институт имени Мельникова провел экспертизу пакгаузов и постановил, что в «раздетом» виде эти конструкции могут простоять максимум полтора года. Это связано с типом соединения, с металлом прошлого времени. Так что у нас всего год на то, чтобы придумать концепцию.