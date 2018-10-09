2018-10-09T12:09:34+03:00
Общество

Пригородные автобусы Дзержинска переходят на зимнее расписание

Новое расписание вступит в силу с 10 октября
Юлия ДАНЧЕНКО
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Пригородные автобусы Дзержинска переходят на зимнее расписание. Фото: Google картыПригородные автобусы Дзержинска переходят на зимнее расписание. Фото: Google карты
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Начиная с 10 октября, пригородные автобусы Дзержинска переходят на зимнее расписание и поменяют время движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Изменения коснутся маршрутов: № 103 «Дзержинск – Нагулино», № 105 «Дзержинск – Бабино», № 106 «Дзержинск – Юрьевец», № 107 «Дзержинск – Игумново», № 113 «Дзержинск – Пыра».

Ранее глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров заявлял, что город получит 43 миллиона рублей субсидий, которые будут направлены в том числе на закупку новых автобусов. В конце августа муниципальное транспортное предприятие «Экспресс» закупило девять новых автобусов марки ПАЗ, рассчитанных на 42 места. До конца года администрация планирует закупить еще один автобус, который будет адаптирован для перевозки инвалидов и маломобильных граждан.

Посмотреть полное расписание пригородных автобусов вы можете здесь.

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