«Развелось слишком много YouTube-каналов»: Владимир Соловьев отреагировал на критику нижегородской «училки»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-09T12:23:11+03:00

Владимир Соловьев посчитал, что было бы неплохо найти номера телефонов учителей, которые преподавали «безграмотным корреспондентам» Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущий посчитал, что было бы неплохо найти номера телефонов учителей, которые преподавали «безграмотным корреспондентам»

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Весть о нижегородской учительнице, обличающей неграмотных журналистов дошла и до самих телеведущих. Первым ролики Татьяны Гартман прокомментировал Владимир Соловьев:

- Проблема заключается вовсе не в плохих неграмотных журналистах, а в том, что в интернете развелось слишком много YouTube-каналов. В результате теперь журналист — любой, у кого есть в руках телефон с камерой, — сообщил Соловьев журналистам интернет-портала «360».

По словам телеведущего, предъявлять претензии ко всем вещающим людям — довольно бесцельно. Неплохо было бы найти педагогов «неграмотных журналистов» и пообщаться с ними.

- Тогда барышня могла бы позвонить своим коллегам и сказать: „Как же так, мы так плохо его обучили“», — отметил Соловьев.

Татьяна Гартман уже уличила в неграмотности Познера и УргантаФото: скрин с видео

В то же время телеведущий поддержал нижегородскую учительницу в ее начинании:

- Очень полезно, с удовольствием посмотрю этот блог, надеюсь что-нибудь новое для себя почерпнуть.

Сама Татьяна, когда узнала про то, что ее блог не остался без внимания популярного телеведущего, испугалась.

- Все, сейчас от меня камня на камне не останется. Если в деле Соловьев, то будет жестко, — подумала Татьяна, но, оказалось, зря боялась. — Он не разнес меня в пух и прах, мне понравилась критика, но я не согласна с обвинениями в адрес учителей — если человек плохо говорит, значит его плохо учили в школе.

Учительница русского языка посчитала такую фразу некорректной.

- Получается, плохой врач — это тот, кого плохо учили в институте? Некоторым просто не интересно учиться. Но я не отменяю того, что плохие учителя тоже существуют, — отреагировала на критику Татьяна.

На канале Татьяны за две недели появились более 22 000 подписчиков, а саму женщину пригласили на передачу "Пусть говорят"Фото: скрин с видео

Татьяну Гартман поддержал и знаменитый теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. По мнению диктора, сейчас происходит «гибель русского литературного разговорного языка».

Напомним, нижегородская учительница-блогер выпустила два ролика, в которых разбирает правила русского языка на ошибках известных телеведущих. Татьяна Гартман уличила в неграмотности Ивана Урганта, Владимира Познера, Юлию Высоцкую, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. А саму учительницу уже хотят видеть в эфире передачи "Пусть говорят".