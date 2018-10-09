Волонтеры и полицейские продолжают разыскивать Лизу Тишкину, пропавшую в Сарове 9,5 лет назад

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-09T11:01:19+03:00

Так выглядела 10-летняя Лиза Тишкина в день исчезновения

Последний раз ее видели 7 марта 2009 года

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В марте 2009 года по Сарову – маленькому закрытому городку в Нижегородской области – пронеслась страшная новость: пропала 10-летняя школьница Лиза Тишкина. Утром 7 марта она ушла в школу, но обратно домой не вернулась. Последний раз девочку видели около стадиона «Авангард». С ней были два ее одноклассника, но они тоже не знают, куда могла деться девочка после того, как их пути разошлись.

С тех пор прошло уже девять с половиной лет. Все это время поиски Лизы не прекращались. Ее исчезновение стало самым загадочным за многие годы.

Вечером 8 октября 2018 года поисково-спасательный отряд «Волонтер» снова опубликован ориентировку с фотографией Лизы Тишкиной.

В момент исчезновения девочка выглядела так: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, глаза серо-зеленого цвета.

Особые приметы: на правой руке указательного пальца с внешней стороны ожог от утюга, внизу живота у левой ноги родинка размером полсантиметра круглой формы, на животе был след от оспы в виде белого выпуклого пятна.

В тот день, 7 марта 2009 года, Лиза была одета в коричневую дубленку с пристегнутым на молнии капюшоном, по краям дубленки и капюшона меховая опушка, черные рейтузы, темно-коричневые полусапожки на молнии, по середине вставка светло коричневого цвета, размер 36, темно-зеленую вязаную шапочку, закрывавшую шею с двумя светло зелеными пуговицами.

Волонтеры и полцейские продолжают разыскивать Лизу Тишкину, пропавшую в Сарове почти десять лет назадФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, мама Лизы объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за любую достоверную информацию о ее дочери.

Напомним, недавно томский ясновидящий Николай Носенко в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщил, что Лизу увезли за пределы Сарова в машине.

- Я вижу, что ее похитили прямо около реки. Дали вдохнуть усыпляющее средство, погрузили в машину и положили между передним и задним сидением, - поделился своими видениями Николай.

По его словам, Лиза Тишкина сейчас находится где-то в Прибалтийских странах: Латвии, Литве или Эстония. Сейчас уже взрослая девушка жива и здорова, у нее все хорошо.

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