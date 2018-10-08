«Другая музыка. Пярт»: в Нижнем Новгороде открылся Международный фестиваль современной академической музыки
О ныне живущем великом композиторе Арво Пярте побеседовали с художественным руководителем фестиваля Кристиной Фиш
«Другая музыка. Пярт»: в Нижнем Новгороде открылся Международный фестиваль современной академической музыки. Фото: СОЦСЕТИ
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С 5 октября по 29 ноября в Нижнем Новгороде и Дзержинске состоится Международный фестиваль современной академической музыки «Другая музыка. Пярт». О значимости и программе этого масштабного культурного события рассказала художественный руководитель фестиваля «Другая музыка. Пярт» Кристина Фиш на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Арво Пярт – живой классик»
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