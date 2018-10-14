2018-10-14T18:07:43+03:00
Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетях

Мэр выложил фотографии "до и после"
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяхГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Администрация Нижнего Новгорода вплотную занялась благоустройством города. Мэрия потихоньку приводит в порядок дворы и центральные улицы. И, судя по заявлениям главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, останавливаться не собирается.

А сегодня, 14 октября, мэр на своей страничке в социальной сети выложит некоторые результаты.

- Благоустройство начинается с малого, иногда небольшие улучшения полностью меняют впечатление от того или иного места. Результаты работы Административно-технической инспекции поступают в ежедневном режиме. Вот несколько примеров из серии "было/стало", - написал Владимир Панов.

Напомним, недавно мэр рассказал о создании сети пунктов приема вторсырья и о подготовке 12-ти специализированных мест в разных районах города. Кроме того, он обратился к представителям компаний, которые специализируются на утилизации отходов.

- Надеюсь, компании выйдут с предложениями. Готовы предоставить инвесторам максимально выгодные условия сотрудничества в этой сфере, - заверил Владимир Панов.

Итак, сравниваем.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетя Фото: СОЦСЕТИ

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов похвастался благоустройством города в соцсетяФото: СОЦСЕТИ

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