Нижегородцы покинули «Битву экстрасенсов»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-14T16:04:24+03:00

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В четвертой серии 19 сезона шоу «Битва экстрасенсов» участникам необходимо было найти место преступления, а также рассказать историю убийства. Одними из худших оказались нижегородские братья Артемий и Владимир Никара. Они ничего не смогли рассказать о происшествии, а в завершении еще и заблудились. И поскольку это не первое фиаско братьев, в конце передачи их имена оказались в черном конверте.

На этот раз узнать подробности трагического случая пришла семья 17-летнего Димы Маславчука из Серпухово. Поссорившись с своей девушкой Сашей, он убежал из дома, оставив вещи и мобильный телефон. Родственники и его близкий друг три дня искали парня.

Позже его тело нашли повешенным за оградой завода. Родные не верят, что он покончил с собой. Уголовное дело тянется уже полгода и пока нет никаких результатов. У матери и друзей очень много вопросов, на которые не хотят отвечать правоохранительные органы. Ответы они надеялись узнать у экстрасенсов.

Но нижегородцы братья Никара не то что не ответили на вопросы близких Димы, но и вообще не смогли понять, что произошло. Они уверено шагалии в противоположную сторону от места преступления, пока не уперлись в кирпичную стену. Для того чтобы скрыть свой провал, они уверенно заявили, что считают это местом преступления.

- Тут и разговаривать не о чем, - разочаровано сказали родственники.

Когда же в конце передачи выбирали худшего экстрасенса недели братьев Никара назвала только девушка Димы Александра. Однако ведущий Сергей Сафронов настаивал на том, что нижегородцы были худшими на протяжении многих испытаний. А во время одного из них просто жульничали.

- Это хитрицы, это люди, которые пришли сюда на авось, - горячо настаивал Сергей Сафронов.

И присутствующие с ним согласились, а потому фотография братьев Никара оказалась в черном конверте.

- Мы не ожидали, но мы очень рады, что мы здесь среди сильнейших и хотели бы пожелать каждому победы, - сказали браться на прощанье.