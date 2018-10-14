СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-14T12:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Игра началась очень активно. Уже на 25-й секунде с передачи Патрика Юханссона забивает Денис Котков. А спустя всего пять минут низовой «разрезающий» пас Максима Гавриленко находит уже в штрафной Киселева, и Алексей использует выход на рандеву с черных. Итог – 2:0.

Позже Денис Котков снова отличился. Прошла комбинация Гавриленко – Юханссон – Котков, Денис прорвался по центру сквозь шведских защитников и точно пробил. В результате счет стал 3:0.

После перерыва небольшим преимуществом владел «Енисей», но и у «Старта» были опасные контрвыпады. Чего стоит только момент на 45-й минуте, когда либеро Денис Максименко вышел «один на один», но бросил во вратаря. Более того, добивал мяч Егор Дашков, но, увы, тоже не забил.

Не обошелся напряженный матч и без потасовки, которая произошла у скамейки «Старта». Это стоило красноярцам удаления Чернова до конца матча. А численное большинство блестяще использовал Денис Котков, после паса Алексея Бушуева технично обыграв защитника.

Матч закончился с сенсационным сечтом 4:0.

Нижегородский «Старт» впервые пробился в полуфинал Кубка мира. Фото: ХК "Старт"

— Это действительно исторический день для нашего клуба! В течение одного дня «Старт» сумел обыграть чемпиона Швеции «Эдсбюн» и легендарный «Енисей», многократного чемпиона страны. Просто замечательно! – с восторгом прокомментировал игру спортивный директор ХК «Старт» Вячеслав Рябов.

Доволен игрой и главный тренер ХК "Старт" Алексей Дьяков.

— На установке сделали акцент, что нужно в первую очередь особое внимание уделить лидерам «Енисея» — Ломанову, Миргазову, Егорычеву… И наши ребята, можно сказать, прыгнули выше головы, отработали «от и до». Как говорится, один за всех и все за одного. Совершили маленькое чудо. Я склоняю перед ними голову еще и потому, что «Енисей» имел для отдыха немало времени, а мы с утра провели нелегкий матч с «Эдсбюном». Все отработали без исключения, просто молодцы! Но, впереди матч с «Виллой». Постараемся не останавливаться, - сказал главный тренер ХК «Старт» Алексей Дьяков.