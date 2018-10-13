Кто виноват и что делать?: В Нижнем Новгороде водитель иномарки с пропуском в кремль перекрыл проезд скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-13T16:14:10+03:00

В Нижнем Новгороде водитель иномарки с пропуском в кремль перекрыл проезд скорой помощи Фото: СОЦСЕТИ

Мнения нижегородцев на этот счет разделились: одни поддержали владельца авто, другие возмутились

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12 октября в соцсетях появилось интересное видео. Жительница Нижнего Новгорода отругала водителя иномарки, который перекрыл проезд во двор автомобилю «скорой помощи». На лобовом стекле у него был пропуск в Нижегородский кремль.

На лобовом стекле находился пропуск в кремльФото: СОЦСЕТИ

- Вот этот человек поставил машину на проезжей части и не дает проехать скорой. Ему насрать и он ушел домой. Вот такие у нас адекватные граждане проживают в Нижнем Новгороде, - озвучила проблему оператор.

- Белый билет. Ясно, понятно, - высказался Михаил Ормызов.

Однако мнения жителей разделились. Большинство не поняли претензий со стороны девушки, потому что места, чтобы проехать, рядом якобы было предостаточно.

В Нижнем Новгороде водитель иномарки с пропуском в кремль перекрыл проезд скорой помощи.

- Люди, но он правда не мешает проехать скорой! Там места для КАМАЗа, - прокомментировал Юрий Малинкин.

- Да там ещё боинг посадить можно, не то, чтобы «ГАЗель» не проехала, - поддержал Алексей Горячев.

А кто-то даже принялся защищать владельца иномарки.

- Вроде, не посередине бросил машину-то, а прижался, мало ли какие срочные дела, - написал Виталий Канавинский.

- Там впереди стоит ещё одна машина у бордюра, и места проехать нет! Просто видео сняла с другого ракурса! Если бы оно было, я бы не снимала! – возмутилась в ответ автор видео Александра.

- Мнения разделились. Так что с водилой-то? На дыбу его или оправдать? —спросил в итоге Алексей Ерик.

Но нижегородцы так и не пришли к единому мнению.