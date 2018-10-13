Кто виноват и что делать?: В Нижнем Новгороде водитель иномарки с пропуском в кремль перекрыл проезд скорой помощи
12 октября в соцсетях появилось интересное видео. Жительница Нижнего Новгорода отругала водителя иномарки, который перекрыл проезд во двор автомобилю «скорой помощи». На лобовом стекле у него был пропуск в Нижегородский кремль.
На лобовом стекле находился пропуск в кремльФото: СОЦСЕТИ
- Вот этот человек поставил машину на проезжей части и не дает проехать скорой. Ему насрать и он ушел домой. Вот такие у нас адекватные граждане проживают в Нижнем Новгороде, - озвучила проблему оператор.
- Белый билет. Ясно, понятно, - высказался Михаил Ормызов.
Однако мнения жителей разделились. Большинство не поняли претензий со стороны девушки, потому что места, чтобы проехать, рядом якобы было предостаточно.
В Нижнем Новгороде водитель иномарки с пропуском в кремль перекрыл проезд скорой помощи.
- Люди, но он правда не мешает проехать скорой! Там места для КАМАЗа, - прокомментировал Юрий Малинкин.
- Да там ещё боинг посадить можно, не то, чтобы «ГАЗель» не проехала, - поддержал Алексей Горячев.
А кто-то даже принялся защищать владельца иномарки.
- Вроде, не посередине бросил машину-то, а прижался, мало ли какие срочные дела, - написал Виталий Канавинский.
- Там впереди стоит ещё одна машина у бордюра, и места проехать нет! Просто видео сняла с другого ракурса! Если бы оно было, я бы не снимала! – возмутилась в ответ автор видео Александра.
- Мнения разделились. Так что с водилой-то? На дыбу его или оправдать? —спросил в итоге Алексей Ерик.
Но нижегородцы так и не пришли к единому мнению.